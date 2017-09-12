Teröre destek nöbeti CHP’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari’de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirilen kişilerin sabıkalı PKK’lılar olduğunu açıklarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklamada bu PKK’lıları ‘piknikçi siviller, işadamları’ diye savunmaya çalışması kamuoyunda infial yarattı. İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valiliği, geçen hafta Hakkari Oğul Köyü kırsalında SİHA’yla düzenlenen operasyonda PKK’nın dağ kadrosu ile şehir kadrosunun toplantısına katılan isimlerin hedef alındığını açıkladı. Operasyonda, örgütün dağ kadrosundan 4 kişi etkisiz hale getirilirken, onlarla toplantı yapan İbrahim Sak, Musa Tarhan, Mehmet Temel ve İsmail Aydın yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Temel daha sonra hayatını kaybetti. Ancak resmi açıklamalara rağmen terör örgütü PKK’nın yayın organlarında çıkan iddiaları gündeme taşıyan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyonda ölen PKK’lıları ‘Piknikçi’ ilan etti.

BAKANDAN YALANLAMA

Dün Kılıçdaroğlu’nun ardından TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ise Hakkari’de etkisiz hale getirilen PKK’lılar için “Aileyi bizzat tanıyorum” dedi. CHP ve HDP’lilerin ‘Operasyonda PKK’lılar değil, piknikteki siviller öldü’ şeklinde kamuoyunu yanıtlamaya yönelik açıklamalarına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan jet yanıt geldi. Ölenlerin ve öldürülenlerin sivil olmadığını, terör örgütü PKK’lı olduğunu belirten Soylu, öldürülenlerden birisinin PKK’dan sabıka kaydı bulunan Mustafa Tarhan, diğerinin ise şehit özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın katili PKK’nın dağ kadrosundan ‘Piro’ kod adlı terörist olduğunu açıkladı.

Hakkarililer: PKK’lı olduklarını biliyoruz

Hakkari Şemd Aşireti lideri Mehmet Fırat, olaya karışan ve sivil oldu-ğu iddia edilen isimlerin PKK’lılarla birlikte hareket ettiğinin bölgede bilindiği belirterek “Örgüt toplantısı mı diyeceklerdi, tabii ki piknik görüntüsü ile kamufle edeceklerdi” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarının SİHA’larla terörün kökünün kazınacak olmasından kaynaklandığını söyledi. Bir şehit oğlu olarak CHP liderinden ‘PKK kamplarında o isimlerin ne işi vardı’ sorusunu beklerken teröristleri savunan açıklamaları duyunca şoke olduğunu belirten Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de şunları kaydetti: “CHP, HDP’den boşalan PKK’nın koruyuculuğunu üstlenmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu ve Tanrıkulu, kendi düşüncelerini değil Kandil ve Pensilvanya’dan kendilerine gönderilen metinleri okuyorlar kendi düşünceleri gibi kamuoyuna yansıtıyorlar. SİHA’larla terörle mücadelede 35 yıldır görülmemiş bir başarı kazanmasından rahatsızlar.”