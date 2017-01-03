Teröre karşı dev yürüyüş
İstanbul Ortaköy’de teröre karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Turizmciler, işletmeciler, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı dev yürüyüş Reina’da son buldu. “Yılmayacağız, yarınlarımız için” pankartı taşıyan kalabalık, birlik çağrısı yapıp, olay yerine karanfil bıraktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve beraberindeki belediye başkanlarıyla ilçe başkanları da gece kulübünün önüne kadar sessiz yürüyerek teröre tepki gösterdi.
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