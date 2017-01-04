Teröre laiklik kılıfı
İstanbul Okmeydanı’nda kahvehaneleri dolaşıp bildiri dağıtıp terör propagandası yaptıkları için tutuklanan Halkevleri üyesi ve Cumhuriyet gazetesinde stajyer olarak çalışan Ayşegül Başar ile Hamit Dışkaya’ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor. Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir.”
TEPKİ ÇEKTİLER
Cumhuriyet ve Hürriyet internet de, Başar ve Dışkaya’nın tutuklanmasını “laikliğe tutuklama, laiklik konuşması yaptıkları için tutuklandı” şeklinde verdiler. İki gazetenin terörü ‘laiklik’ kılıfına sokması tepki çekti.
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