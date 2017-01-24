Teröre son darbe
Doğu’ya yatırımın önü cazibe merkezleriyle açıldı. Hendek teröründen arındırılan bölgeyi kalkındıracak programın detaylarını Başbakan Yıldırım anlattı: İş, aş sağlayan projelere gözümüz kapalı destek vereceğiz.
- YENER YALÇIN
Doğu'ya yatırımın önü, bölgedeki 23 ili kapsayan ‘cazibe merkezleri’yle açılıyor. Hendek teröründen arındırılan bölgeyi kalkındıracak ‘Cazibe Merkezleri’ programı dün Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı toplantıyla resmen başladı. Yatırım için arsa, fabrika-bina için sıfır faizli kredi gibi birçok teşviki bünyesinde barındıran program, yerli imalat desteği’ni de kapsadığı için tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ‘Cazibe Merkezleri Programı’nın başlangıç lansmanında konuşan Başbakan Yıldırım “Özellikle terörün yoğun bir şekilde milletimizin canını sıktığı, rahatsız ettiği bölgeleri bir yandan terörden temizlenmiş güvenli hale getirirken bir yandan da geciken yatırımları başlatmak ve böylece Doğu’dan Batı’ya göçü azaltmak birinci hedef” dedi.
BATI’YA GÖÇ AZALACAK
Yıldırım “İkinci hedef bölgedeki kalkınmayla ilgili açığı ortadan kaldırmak. Aslında belirlediğimiz bu 23 ile yapılacak yatırım bir anlamda Türkiye’nin tamamına yapılan yatırım anlamına geliyor. Buralara yatırım yaparsak o zaman Doğu’dan Batı’ya göç azalacak, bölgesel kalkınma sayesinde Doğu-Batı arasındaki refah farkı da tamamen giderilecek, terörün ana istismar konularından biri olan bir alan da böylece ortadan kaldırılmış olacak” diye konuştu.
BİZ DE Mİ YAPSAK?
Yıldırım, programın detaylarını ise şöyle anlattı: “Programın finansmanı ile ilgili olarak Kalkınma Bankası görevlendirildi. Yatırımcılara faiz oranları indirilmiş işletme kredisi verilecek. Faizin yarısını devlet karşılayacak. Diyelim ki faiz oranı 10’sa yarısını devlet karşılayacak. Cazibe merkezi yatırımcısı teşvikten yararlanmak için en az 30 kişiye iş sağlamayı garanti edecek.” Teşviklerde özkaynak yüzde 30, kredi miktarının ise yüzde 70 olacağını vurgulayan Yıldırım, “Bina inşaatlarının 20 bin metrekare veya 10 milyon liralık bedelini devlet karşılayacak. Onun üzerinde olanlara da faizsiz kredi imkanı var” diye konuştu. Teşvikle edinilen binaların kullanım süresinin 15 yıl olduğunu da duyuran Yıldırım “Sembolik bir kira alınacak. 15 yıl sonra da sembolik bir fiyatla binayı satın alabilecek. Ne güzel iş, biz de mi yapsak” dedi. Başbakan Yıldırım “100 milyon liranın üzerindeki yatırımlara özel desteğimiz söz konusu. İthal makinede kredi iki yıl ödemesiz, 6 yıl boyunca sıfır faizli olacak. Proje ile Doğu’da yatırım yapılmasının önünü açıyoruz” dedi. Yerli makinede ise kredinin 3 yılı ödemesiz 10 yıl olacağını belirten Yıldırım amaçlarının yerli imalatı desteklemek olduğunu anlattı. Yıldırım “Böylece Batı’da Orta Anadolu’da üretilen makine, teçhizatlar onlar da teşvik edilmiş oluyor. Aslında böylece bütün Türkiye’nin imalat sektörünü desteklemiş oluyoruz” dedi.
TAŞINANA DA DESTEK
Yıldırım “Bir de yatırımcı yatırımını Doğu’ya, Güneydoğu’ya kaydırmak istiyor, onlara da taşıma ve lojistik destekleri vereceğiz. Çağrı ve veri merkezi kurmak isteyenlere yatırım desteği verilecek. Eğer hizmet sektöründe çağrı merkezi açacaksanız en az 200 kişiye iş sağlayacağınızı taahhüt edeceksiniz ve bu 200 kişiyle hizmet sözleşmesini yaptığınızı ibraz edeceksiniz. Çağrı ve veri merkezlerinde, öncelikle müsait kamu binalarını tahsis edeceğiz. Ayrıca iletişim altyapısı devlet tarafından yapılacak, personelin eğitilmesi için kişi başına 2 bin 500 lira destek vereceğiz. Veri merkezlerinde de kullanılan elektriğin yüzde 30’unu devlet karşılayacak” değerlendirmesinde bulundu.
30 LİRA SENDEN 70 DEVLETTEN
Desteklerde öz kaynağın yüzde 30, kredinin yüzde 70 olacağını anlatan Yıldırım “Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak. Başkası verirse haydan gelen huya gider, o iş bir işe yaramaz. O yüzden biraz kendi cebinden de para koyacaksın” dedi. Başbakan Yıldırım, vatandaşların teşvik ve destek kredilerinden nasıl yararlanacağına ilişkin de bilgi verdi. Vatandaşların illerdeki Kalkınma Ajansına bağlı Yatırım Destek Ofislerine veya Kalkınma Bankası’na müracaat edeceklerini, paranın verileceği yerin Kalkınma Bankası olduğunu aktaran Yıldırım, “Kalkınma Bankası’na, bu işe gerekli olan kaynak, finansman ayrılmıştır. Dolayısıyla projeler buraya verilecek, burada hemen incelenip, projenin hangi desteklerden, hangi oranlarda yararlanacağına karar verilecek, hiç zaman kaybolmadan vatandaş işine, gücüne bakacak” değerlendirmesini yaptı.
23 İL İÇİN 19.6 MİLYARLIK YATIRIM BAŞVURUSU GELDİ
Başbakan Yıldırım, geçen yılın sonunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında kararlaştırılan, 11 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cazibe Merkezleri’ programına şimdiden ilginin büyük olduğunu da açıkladı. Yıldırım “Yatırımcıların programa ilişkin düzeylerini anlamak için ön talep toplama süreci 28 Kasım-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Ön taleplere bakınca durum gayet güzel. 23 il için müracaat sayısı bin 200. Toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon. Öngörülen istihdam 112 bin 400. Bunların dökümüne gelirsek, üretim ve imalatla ilgili olanları yaklaşık 13 milyar. Diğer kısmı da hizmet sektörüyle ilgili talepler. Görüldüğü gibi gayet yoğun, güzel bir ilgi var. Program resmen başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Cazibe merkezleri programına milletvekillerin, rektörlerin, sanayi ve ticaret odalarının, valilerin, belediye başkanlarının katıldığını aktaran Yıldırım, “Bu programla ilgili doğrudan dolaylı herkes var. Sonra biz duymadık, bilmiyoruz falan mazeret istemiyorum. Programı sağır sultan duydu, siz ‘duymadım’ derseniz, üzülürüm, herkes duydu, herkes takip edecek. Nerede iş aksıyorsa, nerede sorun varsa, bu sorunları bize ileteceksiniz, ilgili valilerimize, olmadı bakanlıklarımıza, olmadı bize. Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok, bu işin mutlaka bir an önce başlaması lazım” diye konuştu.
HEDEF 140 MİLYAR LİRA
Başbakan Binali Yıldırım, geçen yıl 5 Eylül 2016’da konu ile ilgili yaptığı ilk açıklamada ‘Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi’ paketi kapsamında kamu ve özel sektörün dört yılda 140 milyar TL’lik yatırım yapacağını, bu yatırımlarla 800 bin yeni istihdam yaratılacağını açıklamıştı.
İş ve aş sağlayana gözü kapalı destek
Terörle mücadelede de ciddi mesafeler alındığına dikkati çeken Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Yavaş yavaş iş hayatının canlanması, hayatın normalleşmesi, yatırımların hızlanmasına bağlı, istihdamın geliştirilmesine bağlı. Bugün için bu ortamlar mevcut, Allah’a şükür terörle ilgili kırsalda, şehirlerde mücadele tam kapasite devam ediyor. Bundan sonra daha da güzel olacak, dolayısıyla yatırım ortamı için her şey hazır. Para hazır, imkanlar hazır, her şey hazır, bundan sonra iş yatırımcılarımıza düşüyor. Bizden size destek vermek, işi yapacak olan sizlersiniz. Uygun olan iş, aş sağlayan projelere gözümüz kapalı destek vereceğiz. ‘Burada bir para dağıtılıyor, geleyim buradan 3-5 kuruş para alayım’ diye düşünüyorsanız, hiç yanaşmayın. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek, ürettiğini değerlendirecek, insanlara aş ve iş sağlayacak olanlarla işimiz olur. Diğerleriyle işimiz olmaz. Bunun da bilinmesinde fayda var.”
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