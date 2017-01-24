Teröre son darbe

Doğu'ya yatırımın önü, bölgedeki 23 ili kapsayan ‘cazibe merkezleri’yle açılıyor. Hendek teröründen arındırılan bölgeyi kalkındıracak ‘Cazibe Merkezleri’ programı dün Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı toplantıyla resmen başladı. Yatırım için arsa, fabrika-bina için sıfır faizli kredi gibi birçok teşviki bünyesinde barındıran program, yerli imalat desteği’ni de kapsadığı için tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ‘Cazibe Merkezleri Programı’nın başlangıç lansmanında konuşan Başbakan Yıldırım “Özellikle terörün yoğun bir şekilde milletimizin canını sıktığı, rahatsız ettiği bölgeleri bir yandan terörden temizlenmiş güvenli hale getirirken bir yandan da geciken yatırımları başlatmak ve böylece Doğu’dan Batı’ya göçü azaltmak birinci hedef” dedi.

BATI’YA GÖÇ AZALACAK

Yıldırım “İkinci hedef bölgedeki kalkınmayla ilgili açığı ortadan kaldırmak. Aslında belirlediğimiz bu 23 ile yapılacak yatırım bir anlamda Türkiye’nin tamamına yapılan yatırım anlamına geliyor. Buralara yatırım yaparsak o zaman Doğu’dan Batı’ya göç azalacak, bölgesel kalkınma sayesinde Doğu-Batı arasındaki refah farkı da tamamen giderilecek, terörün ana istismar konularından biri olan bir alan da böylece ortadan kaldırılmış olacak” diye konuştu.

BİZ DE Mİ YAPSAK?

Yıldırım, programın detaylarını ise şöyle anlattı: “Programın finansmanı ile ilgili olarak Kalkınma Bankası görevlendirildi. Yatırımcılara faiz oranları indirilmiş işletme kredisi verilecek. Faizin yarısını devlet karşılayacak. Diyelim ki faiz oranı 10’sa yarısını devlet karşılayacak. Cazibe merkezi yatırımcısı teşvikten yararlanmak için en az 30 kişiye iş sağlamayı garanti edecek.” Teşviklerde özkaynak yüzde 30, kredi miktarının ise yüzde 70 olacağını vurgulayan Yıldırım, “Bina inşaatlarının 20 bin metrekare veya 10 milyon liralık bedelini devlet karşılayacak. Onun üzerinde olanlara da faizsiz kredi imkanı var” diye konuştu. Teşvikle edinilen binaların kullanım süresinin 15 yıl olduğunu da duyuran Yıldırım “Sembolik bir kira alınacak. 15 yıl sonra da sembolik bir fiyatla binayı satın alabilecek. Ne güzel iş, biz de mi yapsak” dedi. Başbakan Yıldırım “100 milyon liranın üzerindeki yatırımlara özel desteğimiz söz konusu. İthal makinede kredi iki yıl ödemesiz, 6 yıl boyunca sıfır faizli olacak. Proje ile Doğu’da yatırım yapılmasının önünü açıyoruz” dedi. Yerli makinede ise kredinin 3 yılı ödemesiz 10 yıl olacağını belirten Yıldırım amaçlarının yerli imalatı desteklemek olduğunu anlattı. Yıldırım “Böylece Batı’da Orta Anadolu’da üretilen makine, teçhizatlar onlar da teşvik edilmiş oluyor. Aslında böylece bütün Türkiye’nin imalat sektörünü desteklemiş oluyoruz” dedi.

TAŞINANA DA DESTEK

Yıldırım “Bir de yatırımcı yatırımını Doğu’ya, Güneydoğu’ya kaydırmak istiyor, onlara da taşıma ve lojistik destekleri vereceğiz. Çağrı ve veri merkezi kurmak isteyenlere yatırım desteği verilecek. Eğer hizmet sektöründe çağrı merkezi açacaksanız en az 200 kişiye iş sağlayacağınızı taahhüt edeceksiniz ve bu 200 kişiyle hizmet sözleşmesini yaptığınızı ibraz edeceksiniz. Çağrı ve veri merkezlerinde, öncelikle müsait kamu binalarını tahsis edeceğiz. Ayrıca iletişim altyapısı devlet tarafından yapılacak, personelin eğitilmesi için kişi başına 2 bin 500 lira destek vereceğiz. Veri merkezlerinde de kullanılan elektriğin yüzde 30’unu devlet karşılayacak” değerlendirmesinde bulundu.