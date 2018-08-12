Terörist avı
PKK’ya dağları dar eden güvenlik güçleri şehir yapılanmalarına da ağır darbe indirdi. İstanbul ve İzmir’de PKK’nın finans hücresi ile sözde liderleri yakalandı. 8 terörist tutuklandı.
İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist tutuklandı. Kırsaldaki başarılı operasyonlarını şehirde de sürdüren güvenlik güçleri PKK’nın finans hücresi ile il yapılanmasını çökertti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kayıp başvurusu yapılan M.M.D’nin PKK’nın kırsal alan kamplarına gitmek için İstanbul’da gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonda M.M.D. gözaltına alındı. Aynı baskında PKK/KCK unsurlarını koordine eden ve örgüt adına eylemleri planlayan sözde liderlerden A.E. ve kendisine yardım eden örgüt üyesi 6 kişi daha gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü, Kadriye Mahallesi’nde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına rağmen koşarak kaçmaya çalışan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
PKK FİNANSÖRLERİ
Sorgulamada 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y.’nin, PKK’nın Mardin’deki gençlik yapılanmasının liderlerinden olduğu tespit edildi. Toplam 23 farklı suçtan, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Şirin Y.’nin de, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan kişileri Diyarbakır’dan İzmir’e getirdiği, burada hırsızlık yaptırdıktan sonra tekrar Diyarbakır’a gönderdiği, ildeki çok sayıda hırsızlığı planladığı belirlendi. Mehmet Şirin Y’nin ise 13 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. Yakalanan 3 kişinin, terör örgütüne, hırsızlıkla finansman sağladıkları saptandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası ile binlerce lira nakit para ele geçirildi. Çalıntı ziynet eşyalarının bir kısmı ise tespit edilen sahiplerine teslim edildi.
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