Terörist avı

İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist tutuklandı. Kırsaldaki başarılı operasyonlarını şehirde de sürdüren güvenlik güçleri PKK’nın finans hücresi ile il yapılanmasını çökertti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kayıp başvurusu yapılan M.M.D’nin PKK’nın kırsal alan kamplarına gitmek için İstanbul’da gizlendiğini belirledi. Yapılan operasyonda M.M.D. gözaltına alındı. Aynı baskında PKK/KCK unsurlarını koordine eden ve örgüt adına eylemleri planlayan sözde liderlerden A.E. ve kendisine yardım eden örgüt üyesi 6 kişi daha gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü, Kadriye Mahallesi’nde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına rağmen koşarak kaçmaya çalışan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

PKK FİNANSÖRLERİ