Terörist barınağı Belçika

Firari Katalan lider Carles Puigdemont ve 4 bakanın Belçika’ya kaçması, ülkenin diğer ayrılıkçı grup ve terörist örgütlere verdiği desteği gündeme getirdi. Ayrılıkçı terör örgütleri ETA ve PKK’nın yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DHKP-C firarilerinin sığındığı Belçika, DEAŞ’ın da 130 kişinin öldüğü Kasım 2015 Paris saldırılarını planladığı ülke olarak öne çıkıyor. İspanya’nın haklarında kırmızı bülten çıkardığı eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont ve yönetimin 4 eski bakanı halihazırda Belçika’da bulunuyor. Daha önce ETA teröristlerine kucak açan Belçika, AB’nin terör listesindeki PKK’ya da barınma imkanı sunuyor. Kırmızı bültenle aranmalarına karşın yakalanmayan örgüt lideri ve üyelerine, Belçika’da yasal sığınma hakkı veriliyor. Adeta PKK’ya koruma kalkanı oluşturan Belçika’da örgüt yandaşları da PKK paçavraları ve Abdullah Öcalan posterleri eşliğinde sık sık gösteriler düzenliyor. PKK›nın düzenlediği bazı yürüyüş ve gösterilere Belçikalı siyasetçiler de katılıyor Belçika, DHKP-C liderleri ve yandaşlarına ilişkin de PKK›ya benzer bir süreç işletiyor. Belçika›nın ılımlı yaklaştığı diğer bir örgüt de FETÖ olarak ön plana çıkıyor. Kanlı darbe girişimine rağmen AB›nin ve Belçika›nın henüz terör örgütleri listesinde yer almayan FETÖ, ülkede rahatça faaliyetlerini sürdürüyor. Belçika, DEAŞ konusunda da Avrupa›nın terör üssü olarak görülüyor. Belçika›nın karmaşık federal yapısı, resmi dilleri, siyasi partileri ve toplumları arasındaki sosyal bölünmüşlük, Belçika›yı ayrılıkçılar ve terör örgütleri için cazip hale getiriyor. AB ve NATO gibi önemli kurumlara evsahipliği yapan Belçika’nın güçlü bir güvenlik teşkilatı bulunmuyor. Avrupa’nın terörle mücadelede “zayıf halkası” olarak bilinen Belçika, böylelikle ayrılıkçılar ve terör örgütü mensuplarının barınması için ideal ortam sunuyor.

PKK Alman polisine saldırdı Almanya’nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK’nın Almanya kolu NAV-DEM’in yanlıları kenti birbirine kattı ve polise saldırdı. Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Türkiye, Almanya’yı daha önce defalarca, “Terör bumerang gibidir, bir gün gelir seni de vurur” diye uyarmıştı.