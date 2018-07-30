Terörist sevici Yunan'a bak sen

Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin, başkent Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında, kaldıkları askeri bölgeden tahliye edildiği iddia edildi. Vradini gazetesi, ‘Yangın 8’i (askeri) de mi tehlikeye attı?’ başlığıyla verdiği haberinde, Türkçe konuşan 8 kişinin, yangın bölgesi yakınlarındaki Yunan Kara Kuvvetlerine bağlı Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinden tahliye edildiğini ileri sürdü.

EVDE KALAN 8 YABANCI

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, yangından en çok etkilenen Mati bölgesine iki kilometre mesafede bulunan Agios Andreas’taki merkezden çıkarılan söz konusu kişilerin, Yunanistan’a kaçan sekiz darbeci olduğu belirtildi.

Haberde, “Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin sorumluluğunda yürütülen operasyonda öncelik, iki evde kalan 8 yabancı uyruklu kişiye verildi. Görgü tanıklarına göre, telaş içindeki Türkçe konuşan bu kişiler, Türkiye’de darbe girişimine katıldıkları iddia edilen askerlerdi” denildi.

TRAFiK YOĞUNLAŞMADAN HEMEN UZAKLAŞTIRDILAR

Darbecilerin tehlikeye girmesinin önlenmek istendiğine işaret edilen haberde, bu kişilerin bölgede trafik sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca uzaklaştırıldıkları kaydedildi. Gazete, haberinde ayrıca, Türkiye’nin iade talebi reddedildikten sonra darbecilerin güvenliğinden Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumlu olduğunu iddia etti.