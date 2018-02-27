Teröristbaşı Müslim'in serbest bırakılmasında Hükümetten ilk tepki: İlişkilerimizi olumsuz etkileyecek

Bozdağ, Çekya'da Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Söz konusu kararın, uluslararası hukuka, suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesine de aykırı bir karar olduğuna dikkati çeken Bozdağ, kararın, terörle mücadele konusunda gerek BM'nin gerek AB'nin gerekse uluslararası toplumun ortaya koyduğu ortak iradeye de aykırı olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Çok net bir şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır. Bu karar, Türkiye-Çekya arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek bir karardır. Tabii şu anda bize ulaşmış henüz bir gerekçe yok, gerekçe geldikten sonra da bir bakacağız ama sonuç ortada. Sonuç, bir terör örgütünün kurucusu, yöneticisi olan; geçmişte, halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyette bulunan, pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Terör olaylarında pek çok vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir kişinin yaptığı veya yaptırdığı faaliyetlerin terör faaliyeti olması için daha kaç tane sivil masum insanın hayatını kaybetmesi gerekir, daha kaç insanın yararlanması gerekir. Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa veya Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için ille de başka ülkelerin, AB üyesi ülkelerin veya ABD'nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır?

Biz biliyoruz ki bütün dünya da biliyor ki Çekya da biliyor ki PYD; YPG, PKK, DEAŞ gibi azılı, eli kanlı bir terör örgütüdür. Sivillere, masumlara pek çok cana zarar vermiştir. Türkiye'de de pek çok canlı bombayı bu terör örgütü kullanmıştır. Pek çok insanımız da hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle bu kararın hem aramızdaki hukuk bakımından hem uluslararası hukuk bakımından yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz. Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır. O nedenle de bu tür kararlar hukukla, delille, dosya durumuyla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine, Türkiye aleyhine destek kararlardır."

- "Bizim için şaşırtıcı bir karar değildir"

Bekir Bozdağ, bundan sonraki diplomatik adımlarla ilgili olarak, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini devam ettireceğini ifade etti. Uluslararası arenada zaman zaman Türkiye'nin aleyhine, terörün lehine kararlar çıktığını ancak bu kararların Türkiye'nin terörle mücadeledeki azmini, kararlılığını asla etkilemeyeceğini belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"Biz, ülkemizin, milletimizin, masum sivillerin, bölgemizin güvenliği için, huzuru için, barış ve istikrarı için her türlü terör örgütüyle ve bunların teröristleriyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Biz şunu biliyor ve inanıyoruz; teröristlerin ve terör örgütlerinin rengi, dili, dini, cinsiyeti, inancı olmaz. Bunların hepsi terör örgütüdür, bunlarla beraber hareket edenlerin hepsi teröristtir. Bunlarla mücadele etmek bütün uluslararası toplumun ve ülkelerin ortak görevidir. Terör faaliyetlerinin her biri, bir insanlık suçudur. Biz bu insanlık suçlarıyla, bu eli kanlı katillerle, terör örgütleriyle ve onlara destek verenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu tür kararlar bizim için sürpriz değil. Çekya'dan şimdi çıkan karar, Türkiye için şaşırtıcı bir karar olmamıştır, sürpriz de olmamıştır. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu konularda Türkiye'ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır. Bu benzer yaklaşımın tekrarından başka bir şey değildir. Bizim için de şaşırtıcı bir karar değildir."

Kararın farklı ülkelerde örnek teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya ise Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"Bir örnek teşkil etmesi bakımından, ortak her yerde uygulanan bir kural olursa o zaman örneklik teşkil eder. Ama her ülke ile Türkiye arasında, hem suçluların iadesine dair sözleşmeler var hem de suçluların iadesine dair Avrupa sözleşmesi var. Tabii bu sözleşmeler gereği uygulanacak hukuk belli. Hukuk ortada, önemli olan o hukuka uymak ve o hukuku uygulamak.

Şu anda Çekya'da eğer hukuk uygulansaydı, hukuka uyulsaydı, bu terörist başının, Türkiye'ye iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilirdi. Dosya tetkikinden sonra da bir karar verilir ve Türkiye'ye iade edilirdi. O nedenle hukuk var ama hukuka uyan yok. Bir hukuka uyulursa o zaman ortak olur ve her tarafta benzer şeyler çıkar. Ama hukuka uymama konusu da tabii bir örnek teşkil edebilir."

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: SKANDAL BİR KARAR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, terörist Salih Müslüm'ün Çekya mahkemesince serbest bırakılmasına ilişkin kararını değerlendirdi. Çavulşoğlu, "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin bu terörist başıyla ilgili gönderdiği dosyaların, bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum." diyen Çavuşoğlu, Çekya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında da Amerika'nın tehditlerine boyun eğerek, "evet" oyu veren ülkeler arasına katılamadığını anımsattı.

Çavuşoğlu, "Çekya'nın bu kararını diliyor ve istiyoruz ki yeniden gözden geçirsin." dedi.

Avrupa'nın son yıllarda teröristler için güvenli bir barınak haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz her defasında bir teröristin, benim ya da senin teröristin anlayışıyla değerlendirilebileceği bir dönemde değiliz. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkması gereken bir olgudur. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu terör problemiyle yarın Çekya, Avrupa ya da bir başka ülkenin karşı karşıya kalmayacağını düşünmemiz yanlış olur. Terör, bumerang misali dönüp dolaşıp bir gün kendilerini de vurabilecektir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yıllardır terör ve teröristlerle çetin bir mücadele verdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında Zeytin Dalı Harekatı ile başlattığımız terörle mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor. Terörle mücadelemiz, tamamen bölgemiz teröristlerden ve terör örgütlerinden arındırılıncaya kadar devam edecektir. Dolayısıyla bizim için Salih Müslüm de bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki, bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir."

ADALET BAKANI GÜL: KARAR HUKUKA AYKIRI

Adalet Bakanı Gül, Anayasa Komisyonu toplantısı öncesi Çekya'da yakalanan eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasını değerlendirdi. Gül, Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilişkin soruya, "Türkiye ile Çekya suçluların iadesine yönelik sözleşmeye taraf iki ülkedir. Bu uluslararası sözleşme gereği 18 günden az, 40 günden fazla olmamak üzere bir tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görülüyor ki hukuki mülahazadan ziyade siyasi gerekçelerle karar çıkmamıştır. Bu hususta sözleşmelere, hukuka aykırı karar çıkmıştır. Biz elbette bu konunun takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Merasim Sokak, Güvenpark'ta ve diğer eylemlerde güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını yapan terör örgütü elebaşlarına yönelik bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir, asla kabul edilebilecek bir durum değildir" yanıtını verdi.

Uluslararası hukukun dikkate alınmadığına işaret eden Bakan Gül, kararı asla kabul etmediklerini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TERÖRLE MÜCADELEYLE BAĞDAŞMIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

PYD'nin Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanması olduğuna dikkat çekilerek, "Çek Mahkemesi, Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya, Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" ifadelerine yer verildi.