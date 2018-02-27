Teröristbaşı Müslim'in iadesiyle ilgili hükümetten açıklama: Takas mevzusu söz konusu olamaz

Gül, TBMM'de gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Eski PYD/PKK'nın Eş Başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin sorular üzerine Gül, "Salih Müslim ile ilgili PKK'nın Suriye kolu YPG lideri olması sebebiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Özellikle Merasim Sokak'taki patlama, Güvenpark'taki 2016 yılındaki terör hadiselerinden dolayı bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Ocak ayında da kırmızı bülten çıkarılması için mahkemenin bir talebi oldu. Bunun üzerine yine farklı ülkelerde de iade talepleri gerçekleşti. En son Prag'da yakalandı." diye konuştu.

- "Takipçisi olacağız"

Müslim'in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiğini hatırlatan Gül, şunları söyledi:

"Suçluların iadesine yönelik uluslararası anlaşmaya göre 16 gün ila 40 gün arasında bir geçici tutuklama bekliyoruz. Olması gereken bu. Türkiye olarak beklediğimiz de uluslararası sözleşmenin gereği de bu. İnşallah böyle bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra da bu süre içerisinde Türkiye iade evraklarını, talepnamesini göndermiş olacak. Usul bu şekilde. Bugün karar çıkması durumunda, Adalet Bakanlığı olarak prosedür gereği bu aşamadan sonra gönderilmesi gereken evraklarımızı da göndermiş olacağız. Takipçisiyiz."

Terörün insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizen Gül, bir Avrupa ülkesi olan Çekya'nın yargı makamlarının, Türk yargı makamlarının aldığı kararı yerine getireceğini umut ettiğini belirtti.

- "YPG üyesi olmaktan ceza aldılar"

Abdulhamit Gül, Müslim'in 2 Çekya vatandaşı ile takas edileceğine dair iddialar olduğunun belirtilmesi üzerine, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat, öyle bir konu gündemde değil. Bahsi geçen 2 kişi Van Cezaevi'nde yatmaktadırlar. Haklarında ceza verilmiştir, karar çıkmıştır. Temyiz süreci devam etmektedir. O iki kişinin de YPG üyesi olmaktan dolayı aldıkları bir ceza söz konusudur." dedi.

"İnterpol'den bir iddia; kırmızı bültenle ilgili, yakalama kararına ilişkin bilgi olmadığına dair de bir iddia var." denilmesi üzerine Gül, "Mahkeme bu konuda bir talepte bulunduktan sonra Türk İnterpolü, Çekya İnterpolüne gerekli talepleri yapmıştır. Bir mahkemenin kararıdır, uluslararası sözleşmeye dayalıdır. O konuda gerekli prosedürler yerine getirilmiştir. O konuda farklı bir bakış açısı varsa bir teröristi koruma anlamında bir değerlendirme olur. Ama nitekim prosedüre uygun olmasa, Çekya, bir AB ülkesi böyle bir şeye, bir insanın yakalanmasına karar vermezdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kimyasal kastrasyon masadaki konulardan biri"

Terör suçlularına yönelik tek tip kıyafet uygulamasının da sorulduğu Gül, teknik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Gül, çocuğa yönelik istismar suçuyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin soruyu yanıtlarken de "Çocuklara yapılan istismar, istismarın ötesinde cinayettir, asla kabul edilemez. Bütün çocuklarımız bizlere emanettir. Bu bizim, hangi tedbirleri almamız gerekiyorsa almamızı zorunlu kılıyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde bu konuda gerekli ceza artırımları yapıldığını dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Ama biz bu konuda gerekli caydırıcılığı sağlayacaksa hangi ceza gerekiyorsa onları masada tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Ağırlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı yapacağız. Yine bu suçlarda da takdiri indirime gitmeme yönünde de bir düzenlemeyi tartışıyoruz. Bunun da yasal mevzuatını çalışıyoruz. Bu konuda da bir değerlendirmemiz söz konusu. Kimyasal kastrasyonla ilgili de çalışma masamızda yer alan konulardan biri. Masum çocuklarımıza yönelik bu tür saldırıları önleyecek her türlü tedbiri almak için çalışıyoruz."

Bu tür suçların önlenmesinde kanunsal düzenlemelerin dışında da unsurlar olduğuna işaret eden Gül, "Elbette iyi insan olunca bu tür kötü hadiseler olmuyor. İnsanın iyi olması, eğitimi, çocukların bilinçlendirilmesi hepsi topyekün. Toplumsal olarak hepimize düşen sorumluluklar var. Bunları masada değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.