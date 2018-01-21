Teröriste darbe halka Zeytin Dalı

FIRTINA OBÜSLERİ KARADAN UÇAKLAR HAVADAN VURUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Suriye Milli Ordusu (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin’i kurtarmak için ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlattı. Özel harekât destekli ÖSO karadan ilerlemeye başladı.

TSK HAVADAN VURDU

TSK’nın Fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarının ise havadan destek verdiği ÖSO birlikleri Afrin kırsalında bulunan PKK/PYD işgalindeki köylerini kurtarmaya başladı. Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki terörist gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

ÖSO AFRİN’E GEÇTİ

TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. “Akıllı” mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor. ÖSO askerleri, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında bazı noktalardan Afrin tarafına bir direnişle karşılaşmadan geçiş yaptı. Harekatın başlamasının ardından teröristler Kilis’in Saatli bölgesine taciz atışları yaptı. Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine çatışma sesleri duyuldu.

PYD İNLERİNE BOMBA

Suriye hava sahasına giren F-16’lar ABD’nin Afrin’deki teröristlere lojistik destek sağladığı Minniğ havaalanı da ateş altına aldı. Afrin’de daha önce belirlenen teröristlerin komuta-kontrol merkezleri ile silah depoları ve mevzilerine bomba yağdı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki hava saldırılarıyla PKK/PYD’nin elinden kurtulan Türkiye’ye müzahir binlerce sivil Halep’e doğru kaçmaya başladı. Ancak, rejim ve PKK/YPG anlaşarak, Halep girişini kapadı. Teröristler sivil halkı silah zoruyla TSK nın hedef alabileceği noktalara götürüp, orada kalmalarını sağlıyor. Amaç ise TSK nın operasyonu sonucu yüzlerce sivil öldü propagandası yapmak. Türkiye ise önlemlerini aldı, olası göç için Kızılay Azez’de çadır kentler kurdu.