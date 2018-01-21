Teröriste darbe halka Zeytin Dalı
Türkiye, ABD’nin sınırımızda kurmak istediği terör ordusunu bertaraf etmeye yönelik Afrin Harekatı’nı başlattı. TSK, Zeytin Dalı operasyonunun amacının kardeş halkı zulümden kurtarmak olduğunu duyurdu.
- l SELİM EFE ERDEM - İSTANBUL / LÜTFİ KAPLAN - ANKARA / KEMAL GÜMÜŞ - HATAY / HASSA
FIRTINA OBÜSLERİ KARADAN UÇAKLAR HAVADAN VURUYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Suriye Milli Ordusu (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin’i kurtarmak için ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlattı. Özel harekât destekli ÖSO karadan ilerlemeye başladı.
TSK HAVADAN VURDU
TSK’nın Fırtına obüsleriyle karadan, savaş uçaklarının ise havadan destek verdiği ÖSO birlikleri Afrin kırsalında bulunan PKK/PYD işgalindeki köylerini kurtarmaya başladı. Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki terörist gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.
ÖSO AFRİN’E GEÇTİ
TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. “Akıllı” mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor. ÖSO askerleri, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında bazı noktalardan Afrin tarafına bir direnişle karşılaşmadan geçiş yaptı. Harekatın başlamasının ardından teröristler Kilis’in Saatli bölgesine taciz atışları yaptı. Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine çatışma sesleri duyuldu.
PYD İNLERİNE BOMBA
Suriye hava sahasına giren F-16’lar ABD’nin Afrin’deki teröristlere lojistik destek sağladığı Minniğ havaalanı da ateş altına aldı. Afrin’de daha önce belirlenen teröristlerin komuta-kontrol merkezleri ile silah depoları ve mevzilerine bomba yağdı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki hava saldırılarıyla PKK/PYD’nin elinden kurtulan Türkiye’ye müzahir binlerce sivil Halep’e doğru kaçmaya başladı. Ancak, rejim ve PKK/YPG anlaşarak, Halep girişini kapadı. Teröristler sivil halkı silah zoruyla TSK nın hedef alabileceği noktalara götürüp, orada kalmalarını sağlıyor. Amaç ise TSK nın operasyonu sonucu yüzlerce sivil öldü propagandası yapmak. Türkiye ise önlemlerini aldı, olası göç için Kızılay Azez’de çadır kentler kurdu.
MİNNİĞ HAVAALANI HEDEFTE
Taktik saldırılarla başladı
Öğle saatlerinde Fırat Kalkanı Bölgesi’nde bulunan Türkmen gruplar ile Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütünün “defans hatlarını açığa çıkarmak” için taktiksel saldırılarla başladı. Zeytin Dalı Harekatı’nda Fırat Kalkanı’nda kullanılan süpürme taktiği uygulanmadı. Afrin’deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatıldı. Teröristlere kaçmaları için sadece Tel Rıfat ve rejim bölgeleri bırakıldı. Teröristler bu bölgelerden açık bırakılan yerlerden çekilirse, operasyon “süpürme”ye dönüşecek. Terörist unsurlar temizlenerek ilerlenilecek. Aksi halde kuşatma çemberi gün geçtikçe daraltılacak.
Bütün camilerde Fetih Suresi okundu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirdi. Erbaş, tüm müftülükler ve Diyanet personeline gönderdiği mesajda şunları kaydetti:
“Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bütün camilerimizde akşam yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir.”
ÖSO’nun Kürt Birliği
SURİYE Milli Ordusu, sadece Türkmen ve Araplar’dan oluşmuyor. Önemli oranda Kürt savaşçı da operasyona katılıyor. Örneğin, ÖSO’ya bağlı Cephet’ül Şamiye saflarında Kürt asıllı 300 asker Afrin operasyonunda yer alıyor. Yine Milli Ordu’da tümen komutanı olan Firas Paşa’ya bağlı Muntasır Billah Tugayı’nda da hatırı sayılır Kürt savaşçı bulunuyor. Tugayın önemli komutanlarından biri de Kürt.
Rus askeri Tel Rıfat’ta
Rus askeri çekildi Rus Savunma Bakanlığı, bölgedeki Rus askerlerinin, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurdu.
Uçaklar döndü tanklar çalıştı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör mevzilerine yapılan hava saldırılarında 72 savaş uçağı görev aldı. Uçakların güvenle iniş yapmalarının ardından sınır bsoyunca konuşlu tanklar harekete geçti.
108 HEDEF İMHA EDİLDİ
TSK, 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108’ini vurdu. Hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK’lı olduğu öğrenildi.
TSK’nın yeni kamuflajları Orgeneral Akar ve komuta kademesi tarafından ilk kez kullanıldı.
Harekatı Org. Akar yönetiyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor. Akar, harekat öncesinde ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford ve Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Hedef Afrinlileri zulümden kurtarmak
Orgeneral Akar, harekete katılan komutan ve askerlere canlı bağlantı kurdu. Akar, “Her zaman göreve hazır oldunuz. Tarihimizden aldığınız güç ve milletimizin duasıyla başaracağınıza inancımız tam” dedi. Harikatın teröristlere yönelik olduğunun altını çizen Akar, TSK’nın yayınladığı bildiriyi okudu: Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekat sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alıyor. Sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.
AMERİKAN İDDİASI
Fırat’ın doğusu ve Münbiç de vuruluyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri ÖSO’nun Münbiç’in yanı sıra Fırat Nehri’nin doğusunda kalan PKK/PYD işgalindeki bölgeleri de vurduğunu açıkladı. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Pentagon yetkilileri, bölgede tansiyonun arttığını belirtti ve Türkiye destekli muhaliflerin ABD askeri merkezlerini düzenli bir şekilde bombaladığını ifade etti. Bu arada YPG’lilerin yığınak yaptığı Menbiç’te terör komutanları öldürüldü. Bir otomobille ilerleyen YPG’li komutanların aracında patlama meydana geldi. Bombalı saldırı sonucu üç terör komutanı da öldü.
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