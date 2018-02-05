Mehmetçik teröristi vuruyor, sivilleri koruyor

Suriye’nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK ile DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 16’ncı gününde 935 terörist etkisiz hale getirilirken, Mehmetçik’in sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği dikkat ve hassasiyet sayesinde bugüne kadar bir sivil Afrinli bile zarar görmedi. Hatta teröristlerin ‘Türk askeri öldürdü’ diyebilmek için köylerde ölüme terkettikleri yaşlılarla engelliler Türkiye’ye getirildi.Başta terör örgütü ve yandaşlarının sosyal medyada yürüttükleri kara propagandaları, Batı basınının da yalan haberleriyle yaptıkları ‘Türk ordusu sivilleri öldürüyor’ karalaması karşılık bulamıyor. Hatta, teröristler tüm çabaları sonuçsuz kaldıkça gurbetçi vatandaşlara saldırmaları, polislerle çatışmaları nedeniyle bugüne kadar kendilerine hoşgörü gösteren Batı ülkelerinde bile sorgulanmaya başladı.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Harekatta, TSK’nın13 şehit, 39 yaralı, ÖSO’nun da 30 şehit, 158 yaralı verme bahasına bir tek sivilin bile zarar görmemesi için çalışılıyor. Terör örgütü, yandaşları ve teröristlere silah verenler, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan “meşru müdafaa hakkı” çerçevesinde harekatı yürütmesi nedeniyle Zeytin Dalı’na karşı çıkamıyor. Teröristlerin kara propagandalarıyla harekatın ilk günlerinde BM, ABD ve AB’den gelen ‘sivil kayıplar için endişeliyiz’ açıklamaları, Mehmetçik’in hassasiyeti karşısında suskunluğa bıraktı. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan gibi ülkelerde sivil katliamları yapan ülkelerin harekata karşı çıkabilmek için Türkiye’yi de sabıkalarına ortak etme beklentisini de boşa çıkardı.

CANLI KALKAN YAPACAKLAR

Mehmetçik ve ÖSO’nun planlandığı şekilde köy köy Afrin merkezine doğru ilerlemesi üzerine teröristler halkın bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek kentte muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Halkın arasına saklanmaya çalışan teröristler kara propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, sivil hassasiyeti olmasaydı harekatın çok daha hızlı ilerleyeceğini söyledi. ‘Kılı kırk yarıyoruz’ diyen Işık, “Biz bazı ülkeler gibi yukarıdan ne olup olmadığına bakmadan bomba bırakanlardan değiliz. İHA’larla, diğer istihbarat araçlarıyla bölgede sivilin olup olmadığını özellikle tespit edip ondan sonra oradaki terörist unsurlara operasyon yapıyoruz” dedi.

Terkedilen yaşlıları Mehmetçik kurtardı

Zeytin Dalı Harekatı’na karşı uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışan teröristlerin, yaşlı ve engelli Afrinlileri ölüme terkederek ‘Türk askeri sivilleri katlediyor’ propagandası yapma planı yine bozuldu. Hatay sınırı karşısında Afrin’in batısındaki operasyonda temizlenen Bilal Ağa köyünde arama-tarama yapan askerler, iki ayrı evde ölüme terk edilmiş yaşlı bir kadın ile bir erkeğe rastladı. Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin, sınırdaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Hassa Hassa Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin burada sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede Hannan’ın sol gözünün görmediği, sağ gözünün ise kısmi gördüğü, Azime Hüseyin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Hannan ve Hüseyin Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Antakya Bakım Evine sevk edildi. Askeri yetkililer, Hannan ve Hüseyin’in terör örgütü PKK/KCK/PYD tarafından ölüme terk edildiğini, bulunduklarında karınlarının aç olduğunu ve Mehmetçik’in kendilerine kumanyasını verdiğini belirtti. Hannan, “Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri kazandı, bizi kurtardı” dedi.