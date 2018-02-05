Mehmetçik teröristi vuruyor, sivilleri koruyor
Mehmetçiğin Afrin’deki hassasiyeti, ‘Siviller ölüyor’ yalanıyla Türkiye’yi karalamak isteyenlere fırsat vermedi. 935 terörist öldürülürken tek bir sivile zarar verilmemesi harekatın başarısı ortaya koyuyor.
Suriye’nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK ile DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 16’ncı gününde 935 terörist etkisiz hale getirilirken, Mehmetçik’in sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği dikkat ve hassasiyet sayesinde bugüne kadar bir sivil Afrinli bile zarar görmedi. Hatta teröristlerin ‘Türk askeri öldürdü’ diyebilmek için köylerde ölüme terkettikleri yaşlılarla engelliler Türkiye’ye getirildi.Başta terör örgütü ve yandaşlarının sosyal medyada yürüttükleri kara propagandaları, Batı basınının da yalan haberleriyle yaptıkları ‘Türk ordusu sivilleri öldürüyor’ karalaması karşılık bulamıyor. Hatta, teröristler tüm çabaları sonuçsuz kaldıkça gurbetçi vatandaşlara saldırmaları, polislerle çatışmaları nedeniyle bugüne kadar kendilerine hoşgörü gösteren Batı ülkelerinde bile sorgulanmaya başladı.
MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
Harekatta, TSK’nın13 şehit, 39 yaralı, ÖSO’nun da 30 şehit, 158 yaralı verme bahasına bir tek sivilin bile zarar görmemesi için çalışılıyor. Terör örgütü, yandaşları ve teröristlere silah verenler, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan “meşru müdafaa hakkı” çerçevesinde harekatı yürütmesi nedeniyle Zeytin Dalı’na karşı çıkamıyor. Teröristlerin kara propagandalarıyla harekatın ilk günlerinde BM, ABD ve AB’den gelen ‘sivil kayıplar için endişeliyiz’ açıklamaları, Mehmetçik’in hassasiyeti karşısında suskunluğa bıraktı. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan gibi ülkelerde sivil katliamları yapan ülkelerin harekata karşı çıkabilmek için Türkiye’yi de sabıkalarına ortak etme beklentisini de boşa çıkardı.
CANLI KALKAN YAPACAKLAR
Mehmetçik ve ÖSO’nun planlandığı şekilde köy köy Afrin merkezine doğru ilerlemesi üzerine teröristler halkın bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek kentte muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Halkın arasına saklanmaya çalışan teröristler kara propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da, sivil hassasiyeti olmasaydı harekatın çok daha hızlı ilerleyeceğini söyledi. ‘Kılı kırk yarıyoruz’ diyen Işık, “Biz bazı ülkeler gibi yukarıdan ne olup olmadığına bakmadan bomba bırakanlardan değiliz. İHA’larla, diğer istihbarat araçlarıyla bölgede sivilin olup olmadığını özellikle tespit edip ondan sonra oradaki terörist unsurlara operasyon yapıyoruz” dedi.
Terkedilen yaşlıları Mehmetçik kurtardı
Zeytin Dalı Harekatı’na karşı uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışan teröristlerin, yaşlı ve engelli Afrinlileri ölüme terkederek ‘Türk askeri sivilleri katlediyor’ propagandası yapma planı yine bozuldu. Hatay sınırı karşısında Afrin’in batısındaki operasyonda temizlenen Bilal Ağa köyünde arama-tarama yapan askerler, iki ayrı evde ölüme terk edilmiş yaşlı bir kadın ile bir erkeğe rastladı. Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin, sınırdaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Hassa Hassa Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin burada sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede Hannan’ın sol gözünün görmediği, sağ gözünün ise kısmi gördüğü, Azime Hüseyin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Hannan ve Hüseyin Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Antakya Bakım Evine sevk edildi. Askeri yetkililer, Hannan ve Hüseyin’in terör örgütü PKK/KCK/PYD tarafından ölüme terk edildiğini, bulunduklarında karınlarının aç olduğunu ve Mehmetçik’in kendilerine kumanyasını verdiğini belirtti. Hannan, “Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri kazandı, bizi kurtardı” dedi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Zeytin Dalı Harekatı’nın 16’ncı gününde 32 stratejik köy ve tepe ele geçirildi. Operasyonda 935 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in kuzey doğusundaki Şeyh Huruz mevkisinde Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölge yoğun ateş altına alındı. 5 şehit verilen saldırının yapıldığı mevziler hallaç pamuğu gibi atıldı. Çok sayıda terörist öldürüldü.
TSK ve ÖSO güçleri, stratejik Huruz Dağı’na gece saatlerinde başlattıkları operasyonu sabah başarıyla tamamladı. Huruz Dağı’nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Afrin’in kuzey kesimlerindeki Şeyh Hadid beldesinde operasyonlarda, PYD/PKK işgalindeki Hac Bilal köyü teröristlerden arındırıldı. Hac Bilal, Şeyh Hadid belde merkezine açılan otoyollara hakim bir yükseklikte bulunuyor. Harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 21’i köy, biri köy altı yerleşim ve 9’u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 32 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Genelkurmay, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını 935 olarak açıkladı. Bu arada İdlib’teki bazı muhalif grupların Türkiye üzerinden geçerek ulaştıkları Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiği bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, bu grupların başında Feylaku’ş Şam, Nureddin Zengi Harekatı ve 23’üncü Tümen’in geldiğini kaydetti. Suriye’nin batı Halep kırsalındaki askeri muhaliflerden Nurettin Zengi, PYD/PKK işgalindeki Afrin’e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı. Ele geçen silahlar arasında Rus yapımı anti tank füzeleri, Rus ve NATO üye ülkelerin envanterindeki uçak savar silahları ve bu silahlara ait yüklü miktarda mühimmat yer alıyor.
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