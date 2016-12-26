Teröristler Bab’da 30 sivili katletti

Mehmetçik destekli ÖSO›nun düzenledriği Fırat Kalkanı Harekatı›nın 125›inci gününde, El Bab’ın teröristlerden temizlenmesi amacıyla yoğun çatışmalar yaşanıyor. Karada göğüs göğüse mücadele sürerken, havadan ve karadan yoğun bombardıman devam ediyor. Önceki gün 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.

HER YERDE BOMBA VAR

İstihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlara göre DEAŞ’lı teröristler sivilleri tehdit ederek El Bab meskun mahallinde kalmaya zorladı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışlarını engelledi. Mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırlayan teröristler, el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağlıyor.

RDX’Lİ TUZAKLAR

Hazırlanan bu tuzaklar sonucunda da her gün onlarca sivil, özellikle çocuklar hayatını kaybediyor. PYD/PKK terör örgütlerinin Ayn El Arap, Cizre, Sur, Nusaybin ve benzeri ilçelerde kullandığı taktikler gibi DEAŞ da evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzisi haline getiriyor.

Terör örgütünün, evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiği, tuzaklı patlayıcıların her birinde en az 400-500 demir bilye kullanarak etkisini artırmayı amaçladığı, bu kapsamda meskun mahal çatışmalarına yönelik yoğun bir hazırlık yaptığı ifade edildi.

HER BOMBA İÇİN 12 SAAT

DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 74 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 335 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. Sadece bir el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesinin 3-4 saati aldığı, bazı özel el yapımı patlayıcılar için uzmanların 8-12 saat harcadığı vurgulandı.

Çalışmaların bu nedenle büyük zaman kaybına neden olduğuna ve uzmanları açık hedef haline getirdiğine dikkati çekildi. El Bab’dan kaçmaya çalışan en az 30 sivilin, önceki gün DEAŞ’ın mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi.