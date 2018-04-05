Teröristler ezilecek Suriyeli evine dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Külliye’deki “Suriye” konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Erdoğan şu mesajları verdi…

- ADIMLARI BELİRLEDİK: Bugün atılacak adımları belirledik. Gerginliği azaltma bölgeleri konusunda Türkiye olarak sorumluluklarımızın gereğini hassasiyetle yerine getiriyoruz. İdlib’te tesis ettiğimiz 8’inci gözlem noktasıyla bu konudaki kararlılığımızı gösterdik.

- TERÖR DIŞLANMALI: Suriye konusunda şu hususun tüm dünya tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır. Terör örgütlerinin ayrım yapılmaksızın dışlanması çok ama çok önemlidir.

- BEDEL ÖDEDİK:Türkiye, Fırat Kalkanı ile 3 bin teröristi imha eden, DEAŞ’a karşı en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Aynı şekilde DEAŞ saldırılarında en büyük bedelleri ödemiş ülkelerden biri de biziz. Zeytin Dalı ile de aynı mücadeleyi, Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden PYD’ye karşı veriyoruz.

- ALTYAPI-ÜSTYAPI: Her iki harekatta 4 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizleyerek güvenli hale getirdik. Kontrol altına aldığımız yerleri altyapısıyla, üstyapısıyla bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz.

- DURMAYACAĞIZ: Afrin bölgesindeki patlayıcı madde taramasını bitirdikten ve altyapıyı ayağa kaldırdıktan sonra bu bölgeye yüz binlerce Suriyeli misafirimizin dönmek için beklediğini biliyoruz. Tel Rıfat bölgesini de oraya dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla birlikte ortak çalışma yürütmeye hazırız. Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG’nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağız.

- AYNI AMACA HİZMET: PYD/YPG ile mücadelemiz Suriye’de DEAŞ’la mücadeleyi engelleyen değil tam tersine tamamlayan bir mahiyete sahiptir. DEAŞ ile PYD/YPG’nin aynı amaca hizmet ettiğini kabul etmeyen hiçbir anlayışın, Suriye’de kalıcı barışa hizmet edebilmesi mümkün değildir. Bu iki örgüt, sahada birbiriyle çatışıyor gibi görünen ama aslında birbirini destekleyen, önünü açan anlayışla hareket etmektedir.

- TERÖR DÖNGÜSÜ: Suriye’de kaos çıkartılmak istenen yerlere önce DEAŞ’ın yerleşmesinin önü açılmakta, sonra onunla mücadele bahanesiyle PYD/YPG sokulmakta ve böylece terör döngüsü tamamlanmaktadır.

- AKRABALIK BAĞI: Suriye huzur bulmadan Türkiye huzur bulamaz, 911 kilometre sınırımız var ve akrabalık bağları olan bir yapıya sahibiz.

- HUZUR VAR: Teröristlerden temizlediğimiz bölgelerdeki Suriyeliler şu anda hayatlarını huzur içinde sürdürüyor. Terör örgütünün etkinlik yürüttüğü bölgelerde, sürekli bir gerilim ve çatışma potansiyeli olduğu görülebiliyor.

- İYİ BİLİYORUZ: Garantör ülke olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, kanlı çatışmaların önüne geçilmesi ve ülkenin geleceğinin yeniden inşası konusunda anlayış birliği içindeyiz. Yaşanan krizin ve çatışmaların kaybedeni Suriye halkıdır, kazananın kimler olduğunu ise hepimiz de gayet iyi biliyoruz. Ne Suriye’nin ne de bölgemizin geleceğinin üç beş terör örgütünün tasallutu altında kararmasına izin vermeyeceğiz.

- TUZAKLAR: Garantör ülkeler olarak tuzaklara, tezgahlara, oyunlara ve provokasyonlara asla itibar etmeden, mutabık kaldığımız hedeflere doğru kararlı şekilde yürümeyi sürdüreceğiz.

Ameliyatlara sıcak bakmayız