Teröristler ezilecek Suriyeli evine dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Putin ve Ruhani’yi buluşturan üçlü zirvede Suriye’de terör örgütleriyle mücadele ve işgalden kurtarılan topraklara gerçek sahiplerinin dönmesi konusunda mutabakata varıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Külliye’deki “Suriye” konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Erdoğan şu mesajları verdi…
- ADIMLARI BELİRLEDİK: Bugün atılacak adımları belirledik. Gerginliği azaltma bölgeleri konusunda Türkiye olarak sorumluluklarımızın gereğini hassasiyetle yerine getiriyoruz. İdlib’te tesis ettiğimiz 8’inci gözlem noktasıyla bu konudaki kararlılığımızı gösterdik.
- TERÖR DIŞLANMALI: Suriye konusunda şu hususun tüm dünya tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır. Terör örgütlerinin ayrım yapılmaksızın dışlanması çok ama çok önemlidir.
- BEDEL ÖDEDİK:Türkiye, Fırat Kalkanı ile 3 bin teröristi imha eden, DEAŞ’a karşı en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Aynı şekilde DEAŞ saldırılarında en büyük bedelleri ödemiş ülkelerden biri de biziz. Zeytin Dalı ile de aynı mücadeleyi, Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden PYD’ye karşı veriyoruz.
- ALTYAPI-ÜSTYAPI: Her iki harekatta 4 bin kilometrekarelik bir alanı teröristlerden temizleyerek güvenli hale getirdik. Kontrol altına aldığımız yerleri altyapısıyla, üstyapısıyla bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz.
- DURMAYACAĞIZ: Afrin bölgesindeki patlayıcı madde taramasını bitirdikten ve altyapıyı ayağa kaldırdıktan sonra bu bölgeye yüz binlerce Suriyeli misafirimizin dönmek için beklediğini biliyoruz. Tel Rıfat bölgesini de oraya dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla birlikte ortak çalışma yürütmeye hazırız. Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG’nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağız.
- AYNI AMACA HİZMET: PYD/YPG ile mücadelemiz Suriye’de DEAŞ’la mücadeleyi engelleyen değil tam tersine tamamlayan bir mahiyete sahiptir. DEAŞ ile PYD/YPG’nin aynı amaca hizmet ettiğini kabul etmeyen hiçbir anlayışın, Suriye’de kalıcı barışa hizmet edebilmesi mümkün değildir. Bu iki örgüt, sahada birbiriyle çatışıyor gibi görünen ama aslında birbirini destekleyen, önünü açan anlayışla hareket etmektedir.
- TERÖR DÖNGÜSÜ: Suriye’de kaos çıkartılmak istenen yerlere önce DEAŞ’ın yerleşmesinin önü açılmakta, sonra onunla mücadele bahanesiyle PYD/YPG sokulmakta ve böylece terör döngüsü tamamlanmaktadır.
- AKRABALIK BAĞI: Suriye huzur bulmadan Türkiye huzur bulamaz, 911 kilometre sınırımız var ve akrabalık bağları olan bir yapıya sahibiz.
- HUZUR VAR: Teröristlerden temizlediğimiz bölgelerdeki Suriyeliler şu anda hayatlarını huzur içinde sürdürüyor. Terör örgütünün etkinlik yürüttüğü bölgelerde, sürekli bir gerilim ve çatışma potansiyeli olduğu görülebiliyor.
- İYİ BİLİYORUZ: Garantör ülke olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, kanlı çatışmaların önüne geçilmesi ve ülkenin geleceğinin yeniden inşası konusunda anlayış birliği içindeyiz. Yaşanan krizin ve çatışmaların kaybedeni Suriye halkıdır, kazananın kimler olduğunu ise hepimiz de gayet iyi biliyoruz. Ne Suriye’nin ne de bölgemizin geleceğinin üç beş terör örgütünün tasallutu altında kararmasına izin vermeyeceğiz.
- TUZAKLAR: Garantör ülkeler olarak tuzaklara, tezgahlara, oyunlara ve provokasyonlara asla itibar etmeden, mutabık kaldığımız hedeflere doğru kararlı şekilde yürümeyi sürdüreceğiz.
Ameliyatlara sıcak bakmayız
- parselasyon: Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Birilerinin Suriye dışında kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bizim için geçerli değildir. Biz bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz. Bu bölge, bunların geçmişte çok bedelini ödedi.
- FIRSAT VERMEYİZ: Terörizmin Suriye’den ülkemize tacizde bulunmasına fırsat vermeyi asla kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü burada bizim durumumuzda olan bir ikinci ülke yok.
- İNSANLAR ÖLÜYOR: Bizim için aslolan netice almaktır. Bu neticeyi nerede alacaksak bunun için adım atacağız çünkü netice alma mecburiyetimiz var, oyalanmaya tahammülümüz yok. Burada insanlar ölüyor.
- LİDERLERE TEKLİF: Benim liderlere şöyle bir teklifim var.
Teklifim de şudur, güvenli bölgede gerek bizim tarafta gerekse kuzey Suriye tarafında güvenli bölgede, konut inşası temin edelim diyorum. Bunu bizler birlikte sağlayalım.
İRAN LİDERİ RUHANİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani söz aldı...
- MODERN SİLAHLAR: Bölgedi teröristler bazı ülkelerce eğitildi, finansal kaynak sağlandı ve modern silahlar temin edildi.
- ABD’YE YÜKLENDİ: Bu teröristler Suriye halkına ait petrolü satabiliyor, Suriye halkına ait tarihi eserleri götürüp pazarlarda satabilen teröristler. Bazı büyük dünya güçleri ve Amerika gibi, DEAŞ ve El Nusra gibi terör örgütlerinin bizim bölgemizde uzun yıllar aracı olarak kalsın ve değerlendirilsin istiyorlar.
- KOMPLO YIKILDI: Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülke ve milletlerin yardımıyla bu büyük komployu yıktı.
- HALK UMUTLU: Ben bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran bugün daha çok olduğunu, barışa kavuşma ümitlerinin daha çok olduğunu görmekten çok memnunum. Suriyeli mülteciler de bugün geçmişe nazaran evlerine dönmek için daha çok umutlular.
- MUTABIK KALDIK: Benim için bugünkü en mutlu anlar, üç ülkenin Suriye’deki mazlum halka yardım ve yaralıları kurtarmak için mutabık kaldığı an oldu. Her üç ülke de geçmişe nazaran bu konudaki yardımları daha da geliştirmek istiyor.
- BARIŞÇIL ÇÖZÜM: Suriye’de askeri çözüm seçeneği yok. Birlikte Suriye’deki savaşın durması için yardımcı olunmalı ve barışçıl çözüm yolu takip edilmeli.
- ÖZGÜR SEÇİM: Terörizmle mücadele edilmesi elzemdir. Suriye halkı, seçime katılarak, anayasa reformu isteyerek ve özgür bir seçime katılarak kendi geleceklerine karar verebilirler. Hiçbir ülke Suriye’nin geleceği için karar verme hakkına sahip değildir. Suriye’nin geleceği sadece Suriye halkını ilgilendiriyor ve sadece Suriye halkına aittir.
- DEĞİŞMEMELİ: Bölgemizin haritası hiçbir şekilde değişmemeli.
- TRUMP’A TEPKİ: (Trump’un Suriye’den çekileceğiz yönündeki açıklaması) ABD’liler her gün bir şey söylüyor. Mevcut Amerikan hükümetinin ne sözlerine ne de vaatlerine güvenebiliriz.
- KALACAKLAR: (Trump’un Suriye’de kalmak için Arap ülkelerinden para istemesi) Bu şu anlama geliyor: Suriye’de kalacaklar ve Arap ülkelerinden de istedikleri parayı alacaklar.
LİDERLERDEN ORTAK AÇIKLAMA
Ankara’da gerçekleştirdiği Suriye zirvesinin ardından ortak bir açıklama yayınlandı. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin imza attığı açıklamada şunlar kaydedildi:
- Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına yardımcı olmak ve Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması için Cenevre sürecine ivme kazandırmak suretiyle Suriye’de barış ve istikrara katkı sağlamak bakımından tek etkili uluslararası girişim Astana formatıdır.
- Liderler, kalıcı ateşkesin sağlanması ve BMGK 2254 sayılı kararıyla öngörülen siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesi amacıyla yürüttükleri aktif işbirliğini sürdürmekteki kararlılıklarını teyit ederler. Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve belli bir fraksiyon temelinde olmayan yapısına kuvvetle bağlılıklarını yinelerler.
- (Liderler) Kim tarafından gerçekleştirildiğine bakılmaksızın, atılacak adımların hiçbirinin ilgili BM kararları ve Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerinin iradesi tarafından tasdik edilen bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir.
- Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde kararlaştırılan anayasa komitesi kurma sürecinin en kısa zamanda BM’nin yardımıyla başlamasına destek verileceğine yönelik taahhüt vurgulandı.
- (Liderler) Suriye halkının desteğini alacak bir anayasayla sonuçlanmak üzere, Suriye halkının özgür iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir süreç ve katılmaya ehil tüm Suriyelilerin BM’nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarında yardımcı olma gerekliliğini yinelemişlerdir.
- Terör örgütleri DEAŞ, Nusra Cephesi ve El Kaide veya DEAŞ’la bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların ortadan kaldırılması için birlikte çalışmaya devam edilecektir.
- Terörle mücadelede, terör örgütlerinin ateşkes rejimine katılmış ve katılacak olan silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının sivil zayiatın önlenmesi bakımından büyük önem arzettiğinin altını çizilmiştir.
- Doğu Guta, Yermük, Fua ve Kefraya, İdlib ili, Hama ilinin kuzeyi, Rukban ve Rakka dahil olmak üzere tüm Suriye’deki vahim insani duruma tepki olarak alınan 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararını memnuniyetle karşılamışlar, çatışan taraflara, ateşkes ihlallerinden kaçınma da dahil olmak üzere, söz konusu kararın hükümlerine uymaları konusunda güçlü çağrıda bulunmuşlardır.
- İlave insani yardım göndermek, insani mayın temizliği faaliyetlerini kolaylaştırmak, sosyal ve ekonomik tesisler de dahil olmak üzere temel altyapı unsurlarını eski haline getirmek ve tarihi mirası korumak suretiyle Suriye’ye yapılan yardımı artırmaları için başta BM ve insani ajansları olmak üzere uluslararası topluma güçlü çağrıda bulunmuşlardır.
- Bir sonraki toplantı İran’da yapılacaktır.
PUTİN: ERDOĞAN’IN TEKLİFİ İSABETLİ
Ortak basın toplantısında Rusya lideri Putin de açıklamada bulundu.
- İLKESEL TUTUM: Suriye’deki durumun temel yönlerini ele aldık ve bu ülkede kalıcı normalleşmenin tesisine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Mevkidaşlarımla önemli mutabakatlar sağladık.Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak kararı Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır. Bu ilkesel tutum önemlidir. Bazıları mezhepsel ve etnik çatışmaları körükleme teşebbüsünde bulunuyor ve yıllardır Ortadoğu’daki çatışma potansiyelini muhafaza etmeye çalışıyor.
- TERÖR YENİLDİ: Üç ülke olarak iş birliğini tüm yönleriyle artırmaya karar verdik. Garantör ülke olan Rusya-Türkiye-İran işbirliği sayesinde Suriye’deki şiddet ciddi ölçüde azaltıldı. DEAŞ’ın temel güçleri yenilgiye uğratıldı, diğer terör örgütlerinin askeri güçleri de zarar gördü.
- ZEDELİYOR: Üç ülke terörle mücadele konusunda gayretlerini birleştirecektir. Ve bizim hedefimiz de bu teröristleri tamamen ortadan kaldırmaktı. Çünkü sahadaki barış sürecini ilerletme çabalarımızı zedelemeye çalışıyorlar.
- TEKLİFTE BULUNDU: Sayın Erdoğan (Suriye’de) acil insani yardım yapılması teklifinde bulundu. Bizim özellikle insani yardım konusunda etkin bir çalışma yapmamız gerekiyor. İhtiyaç duyulan gerek çatışmasızlık bölgelerinde gerekse Suriye genelinde acil, tıbbi yardım konusunda neler yapabileceğimizi somut şekilde değerlendireceğiz. Bence bu teklif çok isabetli oldu. Sayın Ruhani de bunu destekliyor. Bunun üzerinde bir çalışma yapacağız ve buna yönelik somut adım sonra atacağız.
TÜRKEŞ’E DUA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.Erdoğan, Beştepe’de bulunan anıt mezara gelerek dua etti.
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