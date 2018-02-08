Teröristlere yine kalkan oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerdeki açıklamalarında PYD'ye dilinin ucuyla 'terör örgütü' derken, 10 dakika sonra teröristleri koruma çabalarına giriyor. Zeytin Dalı operasyonundan rahatsız olan Kılıçdaroğlu’nun A Takımı, kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürekli terör örgütü PYD lehine açıklamalar yapıyor. Hatta bazıları operasyonun başladığı gün TSK’ya ‘başarı’ diledi diye CHP liderini Almanya’da yuhalamıştı.

DOĞRU BULMUYORMUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PYD’ye terör örgütü diyor musun” sözleriyle meydan okuduğu Kılıçdaroğlu, köşeye sıkıştı. Partisinin salı günkü grup toplantısında, “PKK, PYD, DEAŞ, bunların hepsi terör örgütüdür”’ dedi. Ancak tepkileri yumuşatmak için 10 dakika içinde 180 derece döndü. Kılıçdaroğlu aynı gün bir gazeteye verdiği röportajda teröristleri himaye edip “Afrin'e girilmemeli” dedi. Afrin'de çocukları, sivilleri canlı kalkan yapmaya çalışan, sığınmacı kampına roketli saldırı düzenleyen eli kanlı teröristleri korumaya kalkışan CHP lideri, “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Türk askerinin ilerleyişi nedeniyle büyük bir panikle Afrin'de hendek kazmaya başlayan YPG'li teröristler, bu sözlerle sevindi.

PKK'YLA İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

Kılıçdaroğlu grup toplantısında başka bir skandala daha imza attı. CHP lideri terör örgütü PKK hakkında konuşurken ağzından, “Ne terörü ya? PKK'nın terör örgütü olmadığını...” şeklinde sözler döküldü. Daha önce PYD'nin yanında saf tutan, PKK'lı teröristlerin SİHA'larla vurulmasına tepki gösteren Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Kılıçdaroğlu'nun ağzından dökülen bu sözler “Kişinin fikri neyse, zikri de odur” atasözünü akıllara getirdi.

İFTİRADAN GERİ DURMADI

Kılıçdaroğlu, geçen haftaki grup toplantısında da bir skandala imza atmıştı. Önce “Şehitleri siyasete karıştırmayalım. Mehmetçik'le oy devşirmeye çalışmak ahlaksızlıktır” diyen CHP lideri, bir süre sonra Süleyman Şah türbesinden ‘mal’ diye bahsedip “Ben iktidarda olsaydım, 10 bin şehit gerekirse verirdik, bayrağımız orada dalgalanırdı. Korkaktan kahraman olmaz” ifadelerini kullanmıştı. (Güneş)