Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle bölemediler ekonomi üzerinden yıkamadılar şimdi sıra bizde'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihanet şebekelerine meydan okudu: Artık atacak kurşunları kalmadı. Yılanın başını kaynağında ezmekte kararlıyız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 35. Muhtarlar Toplantısı’nda çok önemli mesajlar verdi.
- ÖRGÜTLERİN HEDEFİ TÜRKİYE: Esasen yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus olmamakla birlikte, bizi diğer ülkelerden ayıran önemli farklar var. Mesela terör... Tüm dünyada sorun olmakla birlikte, tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye’dir.
- ULU ÇINAR: Bu ülkenin öyle bir kaç fiskeyle yıkılmayacak ulu bir çınar olduğunu cümle alem görmüştür. Biz millet olarak bulunduğumuz yere iki ayda gelmedik. Arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, 1400 yıllık medeniyet müktesebatımız, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız var. Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını geride bıraktı. Biz böyle bir devletiz, biz göçebe devleti değiliz, kökü mazide olan bir atiyiz. Bugün sahip oldukları güce güvenerek dünyaya meydan okuyanlar yarın mevsim değiştiğinde ayakta kalabilecekler mi? Göreceğiz.
- KAYMAKAMA UYARI: Zaman zaman bazı şikayetler alıyorum, bir şikayet nedeniyle bir gaziyi aradım. Gazimiz evrakını gönderiyor fakat evrak maalesef işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Ama şimdi buradan sesleniyorum, ilçesini, ismini vermiyorum. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun? Sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine ne için yürüdü? Bu vatan için, bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Bunu da bileceksin. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, öyle zannediyorum ki gereği yapılacaktır.
- DIŞ GÜÇLER: Gezi olaylarıyla milletimizin içinde hayat tarzı ve ideolojik farklılıklar üzerinden çatlak oluşturmaya çalıştılar. Oyun deşifre oldu. Oyunun arkasında kimler vardı? Dış güçler vardı. Türkiye’yi parçalamak istiyorlardı.
- KÜLLERİNDEN DOĞAR: ‘Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey?’ Onun için ‘Bak, paranı kısarız, dolarını kısarız.’ Neyi kısarsanız kısın. Bu millet, küllerinden doğarak yine sizleri boğar. Hiç bundan endişemiz yok.
- AHLAKSIZ BATI: Terör örgütü çukur eylemleriyle bir yandan olayların yaşandığı yerlerdeki vatandaşları devletinden koparmak, diğer bölgelerdeki vatandaşları da kışkırtmak istedi. Batı’dan gelenler Güneydoğu’ya gittiler. Ama bunlar ahlaksız. Oraya gidiyorlar, oralardaki belediyeler devletin iş makineleriyle o çukurları açıyorlar. Bunları görüyorlar ve hala onları savunuyorlar.
- HİZMETE DEVAM: Biz terör estirilen Hakkari’ye havalimanı yaptık. Onlar gittiler o havalimanını bombaladılar. Peki bu Batı ne yaptı? Yine gitti onların yanında yer aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yolda hizmete devam edeceğiz.
- KİRLİ HESAP: Aslında çok kısa sürede bitebilecek El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının gerisindeki sebeplerin de gayet iyi farkındayız. Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller.
- TERÖR BİLANÇOSU: Son 1,5 yılda 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ’de de 43 bin kişi tutuklandı, 95 bin kişi ihraç edildi.B u temizlik bitmedi. Bu bitecek.
YENİ SİSTEM
Türkiye’nin geçtiğimiz son 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Pek çok yol denenmiş ancak arayış bitmemiştir. Türkiye’nin gündeminde olan anayasa değişikliği ile yöneldiği sistem arayışı bu ihtiyacın
neticesidir.
KÜLLİYE’DE ZİRVE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı da kabul etti.
HANS’IN RAPORU DEĞİL, AHMET’İN RAPORU BİZİ BAĞLAR
Döviz kuru üzerinden ekonomimize darbe vuruluyor. Ekonomiyi yavaşlatmak için her yola başvuruyorlar. Yatırımları engellemek, yatırımcıları ürkütmek için her fırsat kullanılıyor. AB başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, ülkemize karşı haksız ithamlar yöneltiyor, tavırlar ortaya koyuyor. Ama tekrar söylüyorum; ne raporu hazırlarsanız hazırlayın, bizim raporumuzun sahipleri buradadır. Hans’ın, George’un, şunun, bunun hazırladığı raporlar bizi bağlamaz. Bizi Ahmet’in, Mehmet’in, Ayşe’nin, Fatma’nın hazırladığı raporlar bağlar.
Çınar ile kabağın hikayesi
Ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyüyen kabak neredeyse çınarın boyuna ulaşmış. Bu durum karşısında böbürlenen kabak, bir gün çınara, ‘Sen ne kadar zamanda bu hale geldin?’ diye sormuş. Çınar, ‘90 yılda’ deyince kabak, ‘Bak ben iki ayda senin boyuna ulaştım’ şeklinde cevap vermiş. Aradan biraz daha zaman geçip sonbahar rüzgarları esmeye başlayınca kabak kurumaya, yaprakları, dalları dökülmeye başlamış. Bu duruma şaşıran kabak çınara, ‘Neler oluyor bana?’ diye sormuş. Çınarın cevabı ‘Benim 90 yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için ölüyorsun’ olmuş.
Artık hücuma geçtik
BU ülkeyi etnik köken üzerinden bölemediler, mezhep, meşrep üzerinden bölemediler. Terör örgütleri üzerinden parçalayamadılar. Ekonomi üzerinden yıkamadılar. Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde, bir kez daha ilan ediyorum; Türkiye, savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız. Türkiye’nin yanında olmayan karşısındadır prensibiyle mücadele alanımızı genişleteceğiz.
ÖZGÜRLÜK MARMARAY’DAN GEÇER
Bir belediye çukuru ne için açar? Kanalizasyon, içme suyu, elektrik kabloları çekmek ya da doğalgaz için açar. Bunların hiçbiri bunun için açılmış değil. Ya? Güvenlik güçleri oralara girmesin diye bu kanallar açılmış. Ey Batı, siz bunları savundunuz, bunların arkasında durdunuz. Sizin bu dünyada özgürlük diye bir derdiniz yok. Özgürlük bu değil. Özgürlük, bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Özgürlük Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçer, MARMARAY’dan geçer, Avrasya Tüneli’nden geçer, Osmangazi Köprüsü’nden geçer, şimdi yapılıyor Çanakkale Köprüsü’nden geçer, özgürlük inşallah bir numaralı havalimanından geçer.
TÜRKİYE İÇİN MEDİNE’DE DUA EDİYORLAR
Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. Nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? 15 Temmuz gecesi yapılan dualar çok enteresan. Medine’de bir Müslüman kardeşimiz, Suudi değil, televizyonda izliyorlar, ne zaman ki iş tersine dönüyor, döndükten sonra kalkıyor oğluna diyor ki ‘Oğlum, ne kadar paran var? Şu paralarını al gel’. ‘Anne’ diyor, ‘Var’. ‘Al gel’ diyor. 92 yaşında bu anne. Getiriyor paraları. ‘Valizde de var, onu da al gel’ diyor. ‘Oğum’ diyor, ‘Eğer o gece onlar Türkiye’de başarılı olsaydı, biz her şeyimizi kaybederdik. Sen şimdi git, Ravza-ı Mutahhara’da, Kabe’de bu paraları oradaki fakir, fukaraya dağıt’ diyor. Bu millet seviliyor.
Erdoğan’dan Afrika’ya FETÖ çıkarması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret edecek. Tanzanya’ya ilk defa gidecek olan Erdoğan’ın, Afrika turunda FETÖ kıskaca alınacak. Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerini ziyaretinde FETÖ’ye bağlı okulları devralmak için devlet yetkilileriyle temasa geçileceğini söyledi.
Referandum 2 ya da 9 Nisan’da
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün 24 TV’de soruları yanıtladı. Anayasa değişikliği teklifinin referandum sonucuna ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, şunları söyledi: “Çok büyük oranda rahat bir şekilde ‘evet’ oyunun çıkacağını düşünüyorum. Eğer bu şekilde süreç devam ederse, anayasanın bütünüyle ilgili oylamayı da bitirdiğimiz takdirde nisan ayının başında referanduma gidilir. 2 ya da 9 Nisan tarihleri gibi görünüyor.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.