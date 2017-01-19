Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle bölemediler ekonomi üzerinden yıkamadılar şimdi sıra bizde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 35. Muhtarlar Toplantısı’nda çok önemli mesajlar verdi.

- ÖRGÜTLERİN HEDEFİ TÜRKİYE: Esasen yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus olmamakla birlikte, bizi diğer ülkelerden ayıran önemli farklar var. Mesela terör... Tüm dünyada sorun olmakla birlikte, tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye’dir.

- ULU ÇINAR: Bu ülkenin öyle bir kaç fiskeyle yıkılmayacak ulu bir çınar olduğunu cümle alem görmüştür. Biz millet olarak bulunduğumuz yere iki ayda gelmedik. Arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, 1400 yıllık medeniyet müktesebatımız, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız var. Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını geride bıraktı. Biz böyle bir devletiz, biz göçebe devleti değiliz, kökü mazide olan bir atiyiz. Bugün sahip oldukları güce güvenerek dünyaya meydan okuyanlar yarın mevsim değiştiğinde ayakta kalabilecekler mi? Göreceğiz.

- KAYMAKAMA UYARI: Zaman zaman bazı şikayetler alıyorum, bir şikayet nedeniyle bir gaziyi aradım. Gazimiz evrakını gönderiyor fakat evrak maalesef işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Ama şimdi buradan sesleniyorum, ilçesini, ismini vermiyorum. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun? Sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine ne için yürüdü? Bu vatan için, bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Bunu da bileceksin. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, öyle zannediyorum ki gereği yapılacaktır.

- DIŞ GÜÇLER: Gezi olaylarıyla milletimizin içinde hayat tarzı ve ideolojik farklılıklar üzerinden çatlak oluşturmaya çalıştılar. Oyun deşifre oldu. Oyunun arkasında kimler vardı? Dış güçler vardı. Türkiye’yi parçalamak istiyorlardı.

- KÜLLERİNDEN DOĞAR: ‘Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı havalimanını yapacaksın, olur mu öyle şey?’ Onun için ‘Bak, paranı kısarız, dolarını kısarız.’ Neyi kısarsanız kısın. Bu millet, küllerinden doğarak yine sizleri boğar. Hiç bundan endişemiz yok.

- AHLAKSIZ BATI: Terör örgütü çukur eylemleriyle bir yandan olayların yaşandığı yerlerdeki vatandaşları devletinden koparmak, diğer bölgelerdeki vatandaşları da kışkırtmak istedi. Batı’dan gelenler Güneydoğu’ya gittiler. Ama bunlar ahlaksız. Oraya gidiyorlar, oralardaki belediyeler devletin iş makineleriyle o çukurları açıyorlar. Bunları görüyorlar ve hala onları savunuyorlar.

- HİZMETE DEVAM: Biz terör estirilen Hakkari’ye havalimanı yaptık. Onlar gittiler o havalimanını bombaladılar. Peki bu Batı ne yaptı? Yine gitti onların yanında yer aldı. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yolda hizmete devam edeceğiz.

- KİRLİ HESAP: Aslında çok kısa sürede bitebilecek El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının gerisindeki sebeplerin de gayet iyi farkındayız. Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller.

- TERÖR BİLANÇOSU: Son 1,5 yılda 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ’de de 43 bin kişi tutuklandı, 95 bin kişi ihraç edildi.B u temizlik bitmedi. Bu bitecek.

YENİ SİSTEM

Türkiye’nin geçtiğimiz son 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Pek çok yol denenmiş ancak arayış bitmemiştir. Türkiye’nin gündeminde olan anayasa değişikliği ile yöneldiği sistem arayışı bu ihtiyacın neticesidir. KÜLLİYE’DE ZİRVE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı da kabul etti.