Terörle mücadeleye halktan büyük destek
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen ihbarlarla 562’si ölü 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, terörle mücadeleye katkı verenlere 10 milyon lira ödül dağıtıldığını belirtti.
Güvenlik güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan ihbarın sonucunda 562’si ölü 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İhbarlarla terörle mücadeleye katkı sağlayanlara da 10 milyon 70 bin lira ödül verildi.
493’Ü ÖLDÜRÜLDÜ
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı açıklamada halkın yaptığı ihbarların terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan teröristlerin yakalanmasına büyük katkı sağladığını kaydetti. EGM şunları bildirdi: “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunan 69 terör örgütü mensubu ölü olarak, 14 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü olarak, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.” Açıklamada, ayrıca ihbarları ile faillerinin yakalanmasına, terör eylemlerinin önlenmesine ve bu suçların aydınlatılmasına katkı sağlayanlara da toplamda 10 milyon 70 bin lira para ödülü verildiği kaydedildi.
727 terörist için 510 milyon lira
İçişleri Bakanlığı’nca ‘www.terorarananlar.pol.tr’ internet sitesinde; PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP, El Kaide, Hizbullah, MKP, TKP, TİKB, THKP-C Acilciler, İslami Hareket Örgütü, Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve Vasat Terör Örgütü olmak üzere toplam 14 ayrı terör örgütünden 727 terörist para ödülü ile aranıyor. Aranan teröristlerin 570’ni PKK’lılar, 54’ü FETÖ, 43’ü DEAŞ, 14’ü DHKP-C, 11’i MLKP, 8’i El Kaide, 8’i Hizbullah, 6’sı MKP, 5’i TKP, 4’ü TİKB, 1’i Vasat Terör Örgütü, 1’i İslami Hareket Örgütü, 1’i Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve 1’i de THKP-C Acilciler oluşturuyor. Aranan teröristler 5 farklı listede yer alıyor. Kırmızı listedekiler için 4 milyon, mavi listedekiler için 1.5 milyon, yeşil listedekiler için 1 milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için 300 bin lira ödül verecek olan İçişleri Bakanlığı, teröristleri ihbar edenlerin kimliklerini de deşifre etmiyor. Aranan 727 terörist ihbarlar sonucu yakalanması durumunda toplam 510 milyon lira ödül dağıtılacak. Öte yandan PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık, FETÖ lideri Fetullah Gülen, DHKP-C liderleri Musa Aşoğlu ve Zerrin Sarı gibi terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri, 4 milyon liraya kadar ödül verilen kırmızı listede yer alıyor.
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