Güvenlik güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan ihbarın sonucunda 562’si ölü 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İhbarlarla terörle mücadeleye katkı sağlayanlara da 10 milyon 70 bin lira ödül verildi.

493’Ü ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı açıklamada halkın yaptığı ihbarların terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan teröristlerin yakalanmasına büyük katkı sağladığını kaydetti. EGM şunları bildirdi: “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunan 69 terör örgütü mensubu ölü olarak, 14 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü olarak, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.” Açıklamada, ayrıca ihbarları ile faillerinin yakalanmasına, terör eylemlerinin önlenmesine ve bu suçların aydınlatılmasına katkı sağlayanlara da toplamda 10 milyon 70 bin lira para ödülü verildiği kaydedildi.