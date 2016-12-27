Terörle savaş halindeyiz Ayağınızı denk alın

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü›nde toplanan Bakanlar Kurulu›nun gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifine ilişkin soru üzerine, “MHP ile anayasa konusundaki görüşmelerimiz başından itibaren açık ve şeffaf bir şekilde yürüyor. Zaman zaman hem iki heyet arasındaki görüşmeler ayrıca İki Genel Başkanının yapmış olduğu görüşmelerle konu bütün detaylarıyla ele alınıyor. Baştan belirlenen prensipler çerçevesinde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Genel bir mutabakat, tam bir mutabakat içinde, MHP zaten Meclis’e inmiş olan, artık komisyonda da görüşülmeye başlanmış olan bu anayasa paketine destek vermeyi sürdürecektir” dedi.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

Sosyal medyada DEAŞ’ın yayınladığı görüntülerin sorulması üzerine Kurtulmuş, “Bu video görüntüleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından teyit edilmiş, netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri, dünyanın en aşağılık kirli mekanizmaları. Herhangi bir video yayınlayarak zaten ne yapmak istiyor, halkı çaresizliğe itmek, kendi içine kapatmaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye, şu anda DEAŞ’la fiilen sahada bir savaş halindedir. Oturduğu sıcak masaların üstünde uyduruk görüntüler üzerinden propagandalarla Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Dolayısıyla herkes, sosyal medyadan milletimizin menfaatleri doğrultusunda istifade edelim. Terör örgütlerinin zaten istediği şekilde sosyal medyayı kullanacak duyarsızlık içinde kimse olmasın. Bu, milli bir sorumluluktur, görevdir. Herkesin bu vazifeyi kendi içinde hissetmesi lazım. Ulusal medyada son dönemlerde ciddi bir dayanışma vardır bu konuda. Haberleri, milli menfaatlerimizin süzgecinden geçirerek değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme içerisinde hareket eden medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MENBİÇ TEMİZLENECEK

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye El-Bab operasyonu ile ilgili, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun bütün ayakları ile ilgili bütün tarafları anında, zamanında vaktinden önce bilgilendirmektedir. Cerablus, El-Bab, Membiç meselesi. Örneğin Membiç’ten PYD unsurlarının çıkarılması için şu anda da çok seri görüşmeler sürdürülüyor. Başta verilen söz çerçevesinde PYD unsurlarının Fırat’ın doğusuna gitmesini sağlayacak sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye bir dönem dışarıdan hava koalisyonu destekledi. Ama Türkiye’ye kimse yardım etmese de Türkiye bu bölgeleri kendi ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü için Türkiye El-Bab Operasyonu’nu da milli imkanları ve birikimleriyle çözebilecek bir noktadadır. Tabii ki çok kolay değil, bunun hepimiz farkındayız.”

OHAL AÇIKLAMASI

OHAL süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelmedi. Biz de arzu ederiz ki referandum sürecine giderken, OHAL’in kaldırılması, siyasi şartlar elveriyorsa, kaldırılması mümkünse, diğer partilerle müzakereler yapılır ama bugün için şu yada bu şekilde alınmış bir karar yoktur” açıklamasında bulundu. Kurtulmuş, yaz saati uygulamasıyla ilgili tartışmalara ilişkin de, “Öyle bir çalışmamız yok, herhangi bir uygulama olmayacak. Geriye alma gibi bir niyetimiz yok” açıklamasında bulundu. l ANKARA

MİLLET ‘EVET’ DERSE ENGEL KALMAZ