Ters kadraj ve deforme edilen fotoğrafla hain operasyon: FETÖMONTAJ

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı başlatılan kara propagandayı sınır tanımadan yürüten çevreler, karanlık emellerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı da alet etmeye kalkıştı. 17-25 Aralık’tan beri FETÖ’nün dozu sürekli artarak devam eden negatif algı oluşturma kampanyaları, CHP’nin sözde Adalet Yürüyüşü ve Çanakkale’de sahnelediği skandallarla dolu Adalet Kurultayı şovuyla doruğa çıktı.

KARA PROPAGANDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak oluşturulmaya çalışılan ‘diktatör’, ‘yargı bağımsız değil’, ‘tek adam rejimi’ algısı için AYM Başkanı Arslan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı anmaları kapsamında Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan’ı tebrik ederken ki görüntüsü malzeme edilmeye çalışıldı. FETÖ’ye yakın Sözcü gazetesi ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Birgün gazetesinin tedavüle soktuğu, ardından, FETÖ ve PKK yandaşı sosyal medya kullanıcıları ile CHP’lilerin yaydığı deforme edilmiş karşılama fotoğrafın yargı bağımsızlığını zedelemeye yönelik bir kara propaganda aracı olduğu ortaya çıktı.

ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ

AYM Başkanı Arslan’ın Adli Yıl Açılış Resepsiyonunda “O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış, kadraj oyunuyla manipülasyonun bir örneği” cümlesiyle ifade ettiği fotoğraf oyununu Star deşifre etti. AYM kaynakları, hem farklı bir kadrajdan hem de fotoğraf üzerindeki manipülasyonla Başkan Arslan’ın şahsında yüksek mahkemeye karşı bir yıpratma operasyonunun devreye sokulduğu görüşünde. AYM kaynaklarının üzerinde durduğu bir başka nokta ise, oyunu tezgahlayanlar Arslan’ın vücut dilini iyi tanıyor. Çünkü Arslan normalde yürürken, başı öne eğik vaziyette yürüyor. Kaldı ki Anıtkabir fotoğrafında bu durum net bir şekilde görülüyor. Bir başka konu ise tokalaşma sırasında Cumhurbaşkanı ile aradaki yaklaşık 1 metrelik mesafe. Bu mesafeye aradaki boy farkı da eklenince Arslan’ın Cumhurbaşkanı ile tokalaşmak için doğal olarak hafif şekilde öne doğru eğiliyor. Yargı kulislerinde o fotoğraf karesi ile Zühtü Arslan’ın şahsında bağımsız ve tarafsız yargının hedef alındığı dile getiriliyor.

AYM HEDEF TAHTASINDA

Konuşulanlara göre; FETÖ davalarında yargının vereceği kararları sulandırmak ve etkilemek için Arslan’ın şahsında yargının “tarafsız” olmadığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bireysel başvurulara bakan AYM, bu amaçla hedef tahtasına konuldu. Türk adaletini tartışmalı hale getirmeye çalışan çevrelerin bir amacının da devam eden darbe ve FETÖ davalarından çıkacak kararların meşruiyetini şüpheli hale getirmek olduğu değerlendirildi.