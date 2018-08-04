Tescilli bebek katili PKK

Kanlı terör örgütü PKK 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan ile annesi Nurcan Karakaya’yı (25) bombalı saldırı ile öldürdü. Bölücü terör örgütünün bu ne son ne de ilk bebek katliydi. Tüm Türkiye’yi yasan boğan olay akıllara Siirt’in Derince köyünde 25 yıl önce katledilen 9 aylık Leyla bebek ile kefene sarılı bedeni kurşunlanmış fotoğrafıyla simge olan 3 yaşındaki Serkan Erdem’i getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere bölge halkına zulmeden PKK’nın hedefinde sadece güvenlik güçleri olmadı. Kanlı örgüt düzenlediği saldırılarda bebek öğrenci, genç yaşlı demen sivilleri de katletti.

PKK’lı teröristlerin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üç gün önce yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirerek Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan’ı katletmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kurulduğu günden beri kan kusan eli kanlı terör örgütü PKK bebek katili olduğunu bir kez daha tescilledi. Kundaktaki bebekleri dahi katleden PKK’ya tüm Türkiye bir kez daha lanet okudu. Yaşanan acının en derin hissedildiği yerlerden biri de Siirt’in Baykan ilçesinin Derince köyü oldu.

Derince köyünde 1993’te PKK’lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13’ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 9 aylık Leyla bebek ve kefene sarılı bedeni kurşunlanmış fotoğrafıyla terör örgütünün kanlı saldırılarının simgesi olan 3 yaşındaki Serkan Erdem’in katledilmesi yeniden hafızalarda canlandı.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ KATLEDİLDİ

Terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösteren, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın da “bebek katili” olarak hafızalara kazındığı katliamın izlerini ilk günkü gibi hisseden Derince Köyü’ndeki vatandaşların acısı, Yüksekova’da Bedirhan bebek ve annesinin katledildiği saldırıyla yeniden tazelendi. Minik Serkan ve Leyla bebeğin ardından katledilen Bedirhan, Derince’de terör örgütü PKK’ya duyulan nefreti körükledi. PKK’nın yaşattığı acıları en yakından hisseden isimlerden biri de Derince Köyü Muhtarı Metin Erdem. 22 kişinin hunharca öldürüldüğü saldırıda annesi, ablası, kız kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden Erdem, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan’ın şehit edildiği terör saldırısını nefretle kınadıklarını ifade etti.

7 AYLIKKEN 6 KURŞUN SIKTILAR

Batman’ın Sason ilçesi Dörtbölük köyüne PKK’lı hainler tarafından yapılan baskında 5 vatandaş şehit edilmiş henüz kundakta olan 7 aylık Ergün Tiryaki’yi de 6 kurşunla yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 kurşun yarası ile 3 ay yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Ergün Tiryaki, şuan 25 yaşında. Üç gün önce yine masumların katledilmesinin acısını tazelendiğini söyledi.

PKK KANLA BESLENİYOR