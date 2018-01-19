Tıllerson ciddiye alınmadı

ABD’nin Türkiye-Suriye sınırında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’den 30 bin kişilik ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) oluşturma planına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği sert tepkinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson BSF’den vazgeçtiklerini açıkladı. ASSAM güvenlik uzmanı emekli Albay İbrahim Keleş ise bu açıklamanın inandırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN TEPKİ

DEAŞ’la mücadele koalisyonu sözcüsü Albay Thomas Veale, bir kaç gün önce yaptığı açıklamada PKK/YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ile 30 bin kişilik sınır gücü birliği oluşturacaklarını ve bu birliğin Türkiye-Suriye-Irak sınırında görev yapacağını duyurdu. Erdoğan’ın, “Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım” sözleriyle gösterdiği sert tepkinin ardından Tillerson, “Türkiye’ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz” dedi. Tillerson’un daha önce PKK/YPG’ye silah yardımı sırasında ‘DEAŞ’la mücadele bittikten sonra toplayacağız’ demesi gibi şimdi de Türkiye’nin tepki gösterdiği “sınır birliği” ifadesi yerine PKK/YPG’yi başka isimle saklamaya çalıştığını belirten Keleş, şunları söyledi: “ABD, kelime oyunlarında pek mahir. PKK’yı terör örgütü diyor ama YPG’yi SDGK adı altında terör örgütü görmüyor. Tillerson’ın ‘Sınır Birliği olmayacak’ açıklaması aklımızla alay etmeye çalışmalarının yanı sıra ABD’deki başkan, dışişleri bakanı, Pentagon ve CIA arasındaki yönetim olarak tutarsızlığını da gösteriyor. O zaman YPG’deki silahları topla. Bırakın silah toplamayı, sınırımızdaki PKK/YPG’lilere tank ve helikopterlerimizi vurabilecekleri silahları nasıl kullanacaklarını öğretiyorlar.”