Tillerson: Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’a Türkiye’nin ABD-YPG işbirliğine yönelik tepkilerini dile getirdiğini, Tillerson’un da “Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” dediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Fransa’dan dönüşünde uçakta sorularını cevaplayarak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la bir araya geldiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, görüşmeyi şöyle anlattı:

- BİZE ATILAN ROKETLER ABD MALI: İyi geçti görüşmeTüm düşüncelerimizi sakin ve kararlı bir şekilde söyledim. Birincisi Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili. ‘Bize gelen roketleri gördün değil mi’ dedim. “Evet gördüm” dedi. “Bunların çoğu sizin verdiğiniz silahlar” dedim. O “Tam net değil, onlara her yerden silah geliyor” dedi. Ben de “Haklı olabilirsin, (örgütler) birbirlerinden de çok silahlar alıyorlar ama bizim elimizde deliller var, sizin verdiğiniz silahlar. Öbür taraftan da buraya geliyor” dedim.

- YPG’YE BİR SÖZ VERMEDİK: Sonra “YPG’lilere ayrı bir siyasi oluşum dedikoduları dolaşıyor” dedim. “Böyle bir şey kesinlikle doğru değil, YPG’ye ayrı bir siyasi oluşum sözü vermedik. Kesinlikle böyle bir şey gündeme de gelmedi, buna karşıyız” dedi.

- FIRAT’IN DOĞUSU BATISI FARKETMEZ: Tillerson birkaç defa “Biz Türkiye ile karşı karşıya ile gelmek istemeyiz” dedi. Bunu iki defa söyledi. Ben de “Biz de ABD ile karşı karşıya gelmek istemeyiz ama YPG’den bize karşı tehdit nereden olursa olsun,Fırat’ın doğusu batısı fark etmez, gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Bu bizim için hayati mesele” dedim, net.

“Sizin attığınız bu adımlar Suriye’nin geleceğini de riske atıyor. Bu terör örgütleri burada olduğu sürece DEAŞ ile mücadele bitmez, onların istediği ortam devam eder” dedim. Suriye’nin geleceğinde yer alacak olanlar ayrı bir silahlı grup olmayacak, terör bağlantısı olmayacak, Suriye’nin bütünlüğünü kabul edecek. Aksi halde, Suriye’de hangi yönetim gelirse gelsin bunlarla savaşacak. Bir rejim kendi toprağını gönüllü verir mi?

- BAŞKAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR: Tillerson bunun üzerine, “Başkan (Donald Trump) görüşmek istiyor, yarın (dün) saat 20.30 gibi olabilir mi” dedi. Ben de ileteceğimi söyledim. Görüşme olacak, ayarlama yapacağız. Liderlerin görüşmesi üzerinde tahmin yapmam. Çünkü ABD’de şu anda tahmin yapmak sağlıklı değil. Trump başka bir şey söylüyor, Pentagon başka bir şey söylüyor.

- GÜVEN BUNALIMI VAR, ADIM ATIN: Ayrıca, “Şu andaki en büyük problem güven bunalımı” dedim. “Bize bir sürü söz verildi. Birçoğu da sizden önceki yönetim tarafından verildi. Ama aynı askerler duruyor, CENTCOM aynı, Dunford (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford) aynı, hepsi…” Diğer isimlere girmedim ama Dunford’a girdim. “Sizin Genelkurmay Başkanınız aynı. Bize söz verildi, Rakka’da söz verildi... Bugüne kadar bize verilen hiçbir söz tutulmadı. PKK’ya karşı somut şey görmek istiyoruz artık” dedim. YPG’ye verilen desteğe son verilmesi, Suriye’nin geleceği için birlikte adım atılması, Türkiye’ye PKK ile mücadele konusunda somut destek verilmesi gibi.