Tillerson: Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemeyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Afrin tepkisini ilettiği ABD’li mevkidaşı Tillerson “Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” dedi. Tillerson, bölgede 30 km’lik güvenli bir hat olmasını düşündüklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’a Türkiye’nin ABD-YPG işbirliğine yönelik tepkilerini dile getirdiğini, Tillerson’un da “Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz” dediğini açıkladı.
Çavuşoğlu, Fransa’dan dönüşünde uçakta sorularını cevaplayarak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la bir araya geldiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, görüşmeyi şöyle anlattı:
- BİZE ATILAN ROKETLER ABD MALI: İyi geçti görüşmeTüm düşüncelerimizi sakin ve kararlı bir şekilde söyledim. Birincisi Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili. ‘Bize gelen roketleri gördün değil mi’ dedim. “Evet gördüm” dedi. “Bunların çoğu sizin verdiğiniz silahlar” dedim. O “Tam net değil, onlara her yerden silah geliyor” dedi. Ben de “Haklı olabilirsin, (örgütler) birbirlerinden de çok silahlar alıyorlar ama bizim elimizde deliller var, sizin verdiğiniz silahlar. Öbür taraftan da buraya geliyor” dedim.
- YPG’YE BİR SÖZ VERMEDİK: Sonra “YPG’lilere ayrı bir siyasi oluşum dedikoduları dolaşıyor” dedim. “Böyle bir şey kesinlikle doğru değil, YPG’ye ayrı bir siyasi oluşum sözü vermedik. Kesinlikle böyle bir şey gündeme de gelmedi, buna karşıyız” dedi.
- FIRAT’IN DOĞUSU BATISI FARKETMEZ: Tillerson birkaç defa “Biz Türkiye ile karşı karşıya ile gelmek istemeyiz” dedi. Bunu iki defa söyledi. Ben de “Biz de ABD ile karşı karşıya gelmek istemeyiz ama YPG’den bize karşı tehdit nereden olursa olsun,Fırat’ın doğusu batısı fark etmez, gerekli müdahaleleri yapmak zorundayız. Bu bizim için hayati mesele” dedim, net.
“Sizin attığınız bu adımlar Suriye’nin geleceğini de riske atıyor. Bu terör örgütleri burada olduğu sürece DEAŞ ile mücadele bitmez, onların istediği ortam devam eder” dedim. Suriye’nin geleceğinde yer alacak olanlar ayrı bir silahlı grup olmayacak, terör bağlantısı olmayacak, Suriye’nin bütünlüğünü kabul edecek. Aksi halde, Suriye’de hangi yönetim gelirse gelsin bunlarla savaşacak. Bir rejim kendi toprağını gönüllü verir mi?
- BAŞKAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR: Tillerson bunun üzerine, “Başkan (Donald Trump) görüşmek istiyor, yarın (dün) saat 20.30 gibi olabilir mi” dedi. Ben de ileteceğimi söyledim. Görüşme olacak, ayarlama yapacağız. Liderlerin görüşmesi üzerinde tahmin yapmam. Çünkü ABD’de şu anda tahmin yapmak sağlıklı değil. Trump başka bir şey söylüyor, Pentagon başka bir şey söylüyor.
- GÜVEN BUNALIMI VAR, ADIM ATIN: Ayrıca, “Şu andaki en büyük problem güven bunalımı” dedim. “Bize bir sürü söz verildi. Birçoğu da sizden önceki yönetim tarafından verildi. Ama aynı askerler duruyor, CENTCOM aynı, Dunford (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford) aynı, hepsi…” Diğer isimlere girmedim ama Dunford’a girdim. “Sizin Genelkurmay Başkanınız aynı. Bize söz verildi, Rakka’da söz verildi... Bugüne kadar bize verilen hiçbir söz tutulmadı. PKK’ya karşı somut şey görmek istiyoruz artık” dedim. YPG’ye verilen desteğe son verilmesi, Suriye’nin geleceği için birlikte adım atılması, Türkiye’ye PKK ile mücadele konusunda somut destek verilmesi gibi.
Telefon yetmez, iki başkan görüşmeli
- BAŞKANLAR BİR ARAYA GELSİN: Tillerson da “Bizim arkadaşlar da zaten Ankara’da. Orada somutlaşırsa ne yapabiliriz onları konuşalım” dedi. “Bizim halkımızın da güveni yok ve ABD karşıtlığı had safhada. Bizim öncelikle bu güvenirliği test etmemiz lazım. Bunun için de bizim rahatsız olduğumuz durumların ortadan kalkması lazım. Aksi takdirde bu ilişkileri biz kaybederiz. Senin ve benim görevim bu ilişkileri düzeltmek” dedim. “Katılıyorum, doğru söylüyorsun” dedi. “Telefon görüşmesi yetmez, oturup başkanların bir araya gelmesi lazım, bizlerin daha sık bir araya gelmemiz lazım” dedim.
SINIR BOYUNDA 30 KM’LiK GÜVENLi HAT TEKLİF ETTİ
- ‘GÜVENLİ BÖLGE’DEN KASTINIZ NE?: “Güvenli bölgeden neyi kast ediyorsunuz?” diye sordum. “Türkiye ile çalışabiliriz” dedi. “Afrin’i mi kast ediyorsunuz” dedim. “Hayır Afrin değil. Sizin endişeleriniz var. Size roketler geliyor. Baştan sona bir güvenli hat olsun ki size terör saldırısı gelmesin. Bizim demek istediğimiz budur. Biz önceden 10 kilometre bir hat düşünüyorduk. Şimdi 30 kilometre öngörüyoruz, ancak bu sizin durumunuzu karşılar” dedi. Suriye sınırından 30 kilometre içeride kullanılmayan alan gibi bir şey, güvenli bölge gibi bir şey. Ben de, “Teknik arkadaşlar bunu tekrar bir konuşsun, sizin tam ne demek istediğinizi bir görelim” dedim
- AFRİN HAREKETİ KABULLENİLDİ: Tillerson Afrin hakkında çok soru sormadı. Kabullenmişler. Pentagon da açıklamış ‘YPG Afrin’e geçerse desteği çekeriz’ diye. Herkes bu operasyonu satın aldı (kabullendi). Şimdi insani boyutu falan ile ilgileniyorlar. “Ne kadar süreceğini bilmiyoruz, hava durumları da var. Bir hafta, on beş gün içinde tablo ortaya çıkar” dedik. YPG’lilerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştıklarını da söyledik.
- ABD CİDDİYETİMİZİ ANLADI: Tillerson’la daha önce Kanada’daki görüşmemizde (YPG’den ordu kurma açıklamasıyla ilgili) verdiğimiz mesajlar, ilişkilerin kopacağı algısı üzerine bence ABD işin ciddiyetini biraz anlamış durumda. Zaten bu kendisinin söylemlerine de yansıdı.
Güvenli bölge YPG için mi?
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hafta başında ‘güvenli bölgeyi konuşabiliriz’ açıklaması yaptı.
Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na söyledi. Ancak, Çavuşoğlu’nun 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’e anlattıklarından, “Ne demek istediklerini açıkça söyleyemediklerini” anlıyoruz.
Bu durumda, önceki bilgilerimize başvuralım:
Türkiye 2011’den bu yana sınırının Suriye tarafında ‘güvenli bölge’ istiyordu.
İki gerekçeyle:
- Sığınmacıları burada karşılamak, barınma, gıda, eğitim ve sağlık hizmetleri için kamplar inşa etmek.
- Terör örgütlerinin (PKK/YPG, DEAŞ) sınıra dayanmasını önlemek.
Bunun için müttefiki ABD’yi muhatap aldı. “Rusya ile anlaşalım, hava sahasını güvenceye alalım, karada da ortak güvenlik birimi oluşturalım” dedi. Ancak ABD, bunun yerine Suriye’nin kuzeyinin DEAŞ tarafından işgaline, 3.5 milyon Suriyeli’nin Türkiye’ye göç etmesine seyirci kaldı; boşalan alana PKK/YPG’yi yerleştirdi.
Bugün şartlar değişti.
- Suriye’den göç eden etti ve Türkiye’de yaşıyor. Fırat’ın batısı da -Rusya’nın desteğiyle- Fırat Kalkanı ile güvene alındı, geri göç başladı.
- Sınır bölgesi ise hala bir başka terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde.
Yani Türkiye için tehdit PKK/YPG!..
Tillerson, “Sınır boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli alan oluşturalım, Türkiye’ye terör gelmesin” derken, terör örgütünün ‘kanton’ ilan ettiği bölgelerden çekilmesini mi kastediyor?
Eldeki verilere göre ‘hayır’...
ABD, Türkiye’yi YPG’den değil, YPG’yi Türkiye’den korumaya çalışıyor!
Türkiye ‘güvenli bölge’de YPG’ye müdahale edemesin diye…
Bu, ‘teklif dahi edilemeyecek’ kadar akılsız bir girişim. Tillerson da bunu zekasına yakıştıramadığı için açık konuşamıyor.
Oysa, Beyaz Saray ve Dışişleri’nden bağımsızlığını ilan eden Pentagon ve CENTCOM, “Türkiye YPG’ye dokunmasın, biz de PKK’yı durduralım” kafasında.
Bu hem pervasız bir itiraf, hem yüzsüz bir teklif...
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