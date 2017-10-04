Tiyatro bitti F tipi başladı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Muğla’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanıkların tamamı, mahkemenin adil yargılama yapmadığını öne sürdü. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, savunmaların ardından 30 sayfalık kararını açıkladı. 34 sanığa ‘’Cumhurbaşkanı’na suikast, kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırma” suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ELEBAŞININ DOSYASI

Bu isimler arasında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Binbaşı Şükrü Seymen ile Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın “üs imamı” ve “menfez paşası” olarak da anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Başyaveri Ali Yazıcı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat ederken; bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan’ın dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

KALMAYA DEVAM

Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4›er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu. 1 sanık ise beraat etti. Sanıklardan yarbay Hüseyin Yılmaz, Cumhurbaşkanı›na yönelik suikast girişimine yardım etme suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Ancak başka suçtan halen tutuklu olan Yılmaz cezaevinde kalmaya devam edecek. Ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan hainler ömür boyu yüksek güvenlikli F Tipi cezaevinde kalacaklar.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NE DEMEKTİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, TCK’nın 47. maddesinde düzenlendi. Maddeye göre, hükümlü, çok sıkı güvenlik rejimi ve özel infaz koşullarına tabi olarak hayatı boyunca cezaevinde kalır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlüler, tek kişilik odada kalır. Günde yalnızca bir saat açık havada spor yapma hakkı vardır. Hükümlü, eşi, çocukları, vasisi, kardeşi veya anne-babası ile sınırlı olmak üzere, on beş günde bir defa, on dakikalık telefon görüşmesi yapabilir. Cezalarının infazına kesinlikle ara verilemez. CGTİK 107/16 fıkrasınca, Anayasal düzene karşı örgüt faaliyetlerinde bulunanlar ‘koşullu salıverme’ hakkından yararlanamaz.

‘GASP’TAN DA CEZA

Sanıklar arasında bulunan ‘Menfez paşası’ astsubay Zekeriya Kuzu’ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18’er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi.

YAVER KARARI TEMYİZE

Karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Halit Çokan, Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı ile ilgili kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Avukat Halit Çokan yaptığı açıklamada, “47 sanık yargılanıyor idi. Bunların üçü kaçak vaziyette. Birisi de terör elebaşısı Fethullah Gülen. Bu üç kişi ile ilgili dosya tetkik (ayrıldı) edildi. 43 sanıktan 41’i ile ilgili müebbet cezası verildi. Muhtelif sayılarda başka cezalar da verildi. Biz bu cezalarla ümit ediyoruz ve temenni ediyoruz ki, Türkiye demokrasisi teminat altına alınmış olsun. Şehit olan iki polis kardeşimizin ruhlarının şad olmasını temenni ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanının Avukatı Halit Çokan, eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bizim kanaatimize göre Ali Yazıcı’nın asli fail olarak yargılanması gerekirdi. Yüce mahkeme bunu yardım etme boyutunda kaldığını düşünerek ağırlaştırılmış müebbetten 18 yıla indirim yaptığı için biz bunu temyiz edeceğiz. Dolayısı ile Ali Yazıcı’nın asli fail olarak cezalandırılması gerekir” dedi.

4 DOSYA AYRILDI

Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı›nda görevli albay Ramazan Elmas’›n dosyasının ayrılması nedeniyle sanık sayısı 47’den 46’ya inen davada; sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara’da devam eden yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.

FETÖ’CÜ ABİSİYLE KONUŞTU RUMLAR’A SIĞINDI

Kıbrıs Rum askerine eşiyle birlikte kaçan yüzbaşı Kadir Karaman’ın, TSK’daki 286 kripto FETÖ’cüden biri olduğu, örgütün ordu ‘mahrem imamıyla’ yaptığı ankesörlü telefon görüşmeleri tespit edilince lüks bir yatla Rum kesimine kaçtığı ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan, önceki operasyonlarda bazı sanık ve tanık ifadelerinde adı geçen, kripto olarak adlandırılan FETÖ’cülerle bağlantısı ve irtibatı olduğu ididaları olan Denizci Yüzbaşı Kadir Karaman, 29 Eylül günü evine yapılan operasyonda bulunamadı. Bir gemide görev yaptığı öğrenilen ve kısa süre önce Gölcük’ten Mersin’e tayini çıkan Karaman’ın, eşiyle birlikte lüks bir tekne ile Kıbrıs’a tatile gittiği, operasyon gerçekleştirilmeden önce Kıbrıs Rum kesimine geçtiği, operasyon kapsamında evinde arama yapıldığını ve hakkında gözaltı kararı bulunduğunu duyunca da Rum kesiminden sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Rum yönetimine ‘işbirliği’ teklif eden ve siyasi sığınma talebinde bulunan Kıdemli Yüzbaşı Karaman’ın eşi E.S.K’nin de bir devlet kurumunda memur olduğu ileri sürüldü.

BENİ YAKALAYACAKLAR

Karaman’ın, Sanches adlı 31 metrelik lüks yelkenliyle Larnaka yat limanında polise giderek “Türkiye’de hakkımda gözaltı kararı bulunuyor” diyerek siyasi sığınma istediği öğrenildi. Sığınma isteyen subayın eşiyle birlikte limandaki teknesinde kaldığı belirtilirken, Rum medyası, “Yetkililer, Türk subayın işbirliğinden çok memnun” diye yazdı. Siyasi sığınma talebiyle ilgili henüz bir karar alınmadığı da öğrenildi. l MUAMMER BAŞKAN

SEVİNÇLE KARŞILANDI

İkisi firari, 43›ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davadan çıkan karar, Marmaris ilçesinde yaşayanları memnun etti. Özellikle çatışmaların yaşandığı ve iki polisin şehit edildiği sokakta evi ve iş yeri bulunan vatandaşlar, mahkemenin verdiği cezaları sevinçle karşıladıklarını, verilen cezaların örnek olacağını dile getirdi. İki polisin şehit verildiği sokakta iş yeri bulunan Yakup Öncel, «Marmaris halkının bu ceza ile içleri bir nebze de olsun soğumuştur diye düşünüyorum» dedi. Marmaris›te yaşayan turizmci ve iş adamı Nadir Koyunbakan ise “FETÖ hainlerinin nasıl bir ceza yiyeceklerini sabırlsızlıkla bekliyorduk. Bugün haber geldi, adalet yerini buldu, en iyi şekilde ceza aldılar” ifadelerini kullandı.

ADALET YERİNİ BULDU

Şehit polis Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker, oğlunu pusuya düşürenlerin cezalarını aldığını söyledi. “Benim içim yanık. Onlara ömür boyu müebbet hapis verildi ya o bana yeter. İnşallah idam olurlar. Benim içim yandı” dedi. Babası Nihat Eker de, “Bunların milletin ödediği vergilerle beslenmesini istemiyorum. Bu darbeci hainlerin bir an önce idamları, geride kalan akrabalarının ise sürgün edilip FETÖ tarafından beslenmelerini, ülkemde hiçbir mal varlıklarının kalmaması şartıyla ülkemden atılmasını, kimlik verilmemesini istiyorum” diye konuştu.

ÇEVREDE KUŞ UÇURTULMADI

Ellerindeki Türk bayraklarıyla duruşma salonu çevresinde toplanan yüzlerce kişi, “İdam isteriz” pankartı taşıdı. Duruşma salonu çevresinde 600 polis ve jandarmayla güvenlik önlemi alındı. Sanık yakınları ve gazeteciler, kontrol noktalarında aranarak duruşma salonuna alındı. Çevredeki binaların çatılarında keskin nişancı özel harekat polislerinin olduğu görüldü. Duruşma salonu çevresinde 270 polis ile 330 jandarmanın görev yaptığı öğrenildi. Çanakkale, Aydın ve Antalya’dan da takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri kente geldi. Duruşma öncesinde de ‘Boomer’ adlı bomba arama dedektör köpeğiyle salon çevresinde arama yapıldı. Vatandaşlar, ‘idam istiyoruz’ sloganı attı.

SON SÖZLERDE TEHDİT ETTİLER

FETÖ’cü sanıklar son sözlerinde de hem inkara devam etti hem de tehditte bulundu. Sanıklardan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, “Son sözü burada söylemiyorum” dedi. Ergün Şahin ise “Emirlere itaat ettim. FETÖ yaftası önüne geleni yıkıyor. Ancak bir gün bumerang gibi geri gelecek. Gerçeklerin gün ışığına çıkacağı günü bekliyorum, o zaman kısasa kısas olacak” dedi. Şükrü Seymen, “Yargılamada şimdilik sonuca gelindi. İlk perdesi kapanan bu tiyatronun yeni oyuncularla yeniden sahneleneceğine hiç şüphem yok” dedi.