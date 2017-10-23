TOGAN görecek ALPAGU ile KARGU bombalayacak

İnsansız hava araçları (İHA) ve SİHA’larla gücüne güç katan güvenlik güçlerine, terörle mücadele de yeni bir stratejik kabiliyet kazandıracak ‘kamikaze drone’lar ALPAGU, KARGU ve TOGAN’ların seri üretimine başlandı. ‘Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri’ olarak nitelendirilen drone’lar bir yandan da güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, ilk kez 13’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen “kamikaze drone”ların seri üretimine başlandığını bildirdi. Demir, güvenlik güçlerine bugüne kadar deneme amaçlı bazı ürünler sunulduğunu, seri üretimle birlikte teslimatların en kısa zamanda gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiğini belirtti.

SALDIRAN YİĞİT

Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone “ALPAGU”, Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone “KARGU” ve Otonom Döner Kanatlı Keşif Drone “TOGAN” ile hem ilave operasyonel güce kavuştu hem de “sürü teknolojisi” alanında önemli bir adım attı. Seri üretimine başlanan “drone”ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi. Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe’de “tek başına düşmana saldıran yiğit” anlamını taşıyor. Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor. ALPAGU, özgün, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabiliyor. Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden oluşuyor.

DÖNER KANATLI

“Dağ başındaki gözlem kulesi” ve “atmaca” anlamlarına gelen KARGU ise döner kanatlı kamikaze sınıfında bulunuyor. KARGU, yapısal farkının dışında operasyonel anlamda ALPAGU ile benzer görevleri yerine getiriyor. Menzili ve hazırlık süresi ALPAGU’yla aynı olan KARGU, bin metre azami irtifaya 72 km hıza çıkabiliyor. KARGU, 6,3 kiloağırlığa sahip bulunuyor.