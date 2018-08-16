Trump ABD'yi yalnızlaştırdı

Beyaz Saray’da göreve geldiği günden bu yana klasik diplomasi kurallarını altüst ederek yaptırım ve tehdit siyaseti uygulayan ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Amerika’yı yeniden büyük yapalım’ sloganı tersine döndü. Önceki başkanların denge siyaseti izlediği Rusya ve Çin’e ekonomik savaş ilan eden, tarihi müttefiki Avrupa Birliği’ni (AB) NATO üzerinden Batı blokundan ayrılmakla tehdit eden ve Ortadoğu’ya yeni bir denklem getiren nükleer anlaşmadan çıkarak İran’a yaptırım uygulayan Trump, bugün, bir elin parmaklarını geçmeyen müttefikleriyle küresel bir yalnızlık yaşıyor.

KARŞI KAMPI KENDİ KURUYOR

Türkiye’ye karşı da yaptırım kararı alarak uzun süre sonra ilk kez bir ‘NATO müttefikiyle’ ilişkilerini kopma noktasına getiren Beyaz Saray, terör örgütleriyle iltisaklı misyoner bir papaz olan Andrew Brunson’ı bahane göstererek, Ankara’yı Moskova-Pekin-Tahran’ın yer aldığı bloğa doğru itti.

MİLLİ PARA STRATEJİSİ

Pakistan, Katar, Almanya, İtalya, Rusya, İran ve Azerbaycan yüksek perdeden Türkiye’nin hedef alınmasına karşı çıkarken, üyelik müzakerelerinin aksadığı AB’de ise Ankara’nın ekonomik operasyonlara terk edilmemesi görüşü hakim. Pekin-Moskova-Tahran hattının milli parayla ticareti öne çıkararak Türkiye’ye alternatif sunması, Trump’ın ‘Amerika’yı yeniden yalnız kılma’ siyasetini hızlandırdı.