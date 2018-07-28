'Trump ve Pence'in tweetleri iyi düşünülmüş bir stratejinin parçası değil'

Aybet, CNN International televizyonunda ABD Başkanı Trump ve Yardımcısı Pence'in ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Aybet, Türkiye-ABD ilişkilerini "Hala Gorani Show" adlı programa telefonla bağlanarak değerlendirdi.

Trump yönetiminde bu konuyla ilgili bazı fikir ayrılıkları ya da bir koordinasyon eksikliği olduğunu kaydeden Aybet, "(ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın medyaya yansıyana kadar Beyaz Saray'ın açıklamalarından haberdar olmadığını anlıyoruz. Açıkçası bu bizi ilgilendirmez ama söz konusu durum, Başkan Trump ve Yardımcısı Pence'in tweetlerinin iyi düşünülmüş, düzenli bir stratejinin parçası olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki öne çıkan hukuk meselelerini ele almak ve çözmek için bir çalışma grubunun halihazırda kurulmuş olduğuna dikkati çeken Aybet, bu grupta Türkiye'de görülen rahip Brunson ve ABD'de görülen Hakan Atilla davasıyla ilgili bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluğunun sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrildiğini belirten Aybet, "Bu gelişme hem Türk hem de Amerikan yetkilileri tarafından olumlu karşılandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da sosyal medyada ABD'nin bu gelişmeyi olumlu karşıladığını ve davayı takip etmeye devam edeceklerini söyledi." dedi.

Aybet, Papaz Brunson'ın terör örgütü FETÖ bağlantıları olduğu ve casusluk yaptığı iddiasıyla bir süredir tutuklu yargılandığına dikkati çekerek, "Bunlar, farklı yönlerden yüksek seviyede milli güvenlik tehdidi altında olan bir ülke için ciddi suçlamalar." değerlendirmesinde bulundu.

Brunson'ın Ekim ayına ertelenen davasını beklerken (sağlık sorunları nedeniyle) daha rahat bir gözaltı süreci geçirmesi için ev hapsine alındığını vurgulayan Aybet, "Bu, (Brunson'ın) ev hapsinden sonra salıverileceği anlamına kesinlikle gelmiyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aybet, herhangi bir ülkede devam eden bir dava sürecinin mahkeme görülmeden yarıda kesilemeyeceğini ve yargının bir karara varmaya zorlanamayacağını sözlerine ekledi.