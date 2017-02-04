Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Trump, vize yasağını geçici olarak durdurma kararına rest çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Seattle kentinden bir federal yargıcın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını ülke çapında geçici olarak durdurma kararına rest çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.
 
Bunun üzerine Türkiye dahil çok sayıda ülkeden havayolu şirketleri bu yolcuları ABD uçuşlarına tekrar kabul etmeye başladı. Ancak Trump, attığı bir dizi tweet ile yasağı yeniden getireceğini açıkladı, kararı veren hakimi "sözde yargıç" diye eleştirdi.
 
''SÖZDE YARGIÇ''
 
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, "Bu sözde yargıcın kanaati kanun uygulama yetkisini ülkemizin elinden alıyor. Bu çok saçma. Kararı geri çevireceğiz" dedi.
 
Yargıç James Robart'ın 27 Ocak'ta Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirilmişti.
 
Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi.
 
'GİRERLERSE KAOS VE YIKIM OLUR'
 
Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin giriş yasağına destek vermesini değerlendiren Trump, şöyle konuştu: "Bazı Ortadoğu ülkelerinin yasağa destek vermeleri ilginç. Biliyorlar ki bazı kişiler girerse kaos ve yıkım olacaktır."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV Kulesini, Ramazan Bayramı'na yetiştireceğiz

Başbakan Yıldırım: Çamlıca TV Kulesini, Ramazan Bayramı'na yetiştireceğiz

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

Özel harekat polisleri teröristlere göz açtırmıyor

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA