Trump yönetimi küresel sorun
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın Papaz Brunson’a karşı Türkiye’ye ekonomik savaş başlattıkları itirafına Ankara sert tepki gösterdi: Türkiye bu yaklaşımlara karşı dünyayla birlikte hareket edecek ve ulusal çıkarına her zeminde sahip çıkacaktır.
ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyada estirdiği ekonomik terörizme tepki yağıyor. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye ekonomisini hedef alan açıklamalarının “Trump yönetiminin bir NATO müttefikini ekonomik savaşın hedefi haline getirdiğinin itirafı” olduğunu söyledi. Kalın, Trump yönetiminin artık küresel bir sorun haline geldiğini vurguladı. Meselenin Türkiye ile sınırlı olmadığını kaydeden Kalın, Trump yönetimi bugüne kadar Meksika, Kanada, Küba, Çin, Rusya, İran, AB, Almanya ve diğer ülkelerle benzer çatışmalara girdiğini ve ticaret, vergi ve yaptırım gibi unsurları küresel bir ticaret savaşı başlatmak için kullanma niyetinde olduğunu gösterdiğini bildirdi.
TÜRKİYE SESSİZ KALAMAZ
Bu yaklaşımın serbest piyasa kurallarına aykırı olduğunu, ABD’nin vergiye ilişkin kararlarının da Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına aykırı olduğunu belirten Kalın, Türkiye, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği’nin çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi koyan ABD’yi Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne şikayet ettiğini hatırlattı. “Dolayısıyla ortada küresel bir sorun var. Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorun, Trump yönetiminin dünya ile yaşadığı sorunların bir parçası olarak ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanan Kalın, şöyle devam etti:”Türkiye’nin kimseyle ekonomik bir savaş başlatmak gibi bir niyeti yoktur. Fakat kendi ekonomisine ve yargısına yönelik saldırılara sessiz kalması beklenemez. Türkiye yasaklayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımlara karşı dünyayla birlike hareket edecek ve ulusal çıkarlarına her zeminde sahip çıkacaktır. Son dönemde Türkiye’ye destek olmak için yapılan açıklamalar ülkemizin doğru yolda olduğunu göstermektedir. Dost ve kardeş ülke Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırım kararı piyasalar üzerinde rahatlatıcı bir etki yapmıştır. Katar’ın bu tavrını takdirle karşılıyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri her düzeyde bundan sonra da güçlenmeye devam edecektir.”
EKONOMİK SAVAŞ İTİRAFI
Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin yaptığı destek açıklamalarının da önemli olduğunu vurgulayan Kalın, Türk lirasına yönelik saldırıları bertaraf etmek için atılan adımların olumlu sonuç verdiğini kaydetti. ABD’nin tavrını eleştiren Kalın, “Bu tür siyasi, hukuki ve ekonomik tavırlar müttefiklik ruhuna sığmaz. Bunlar NATO’nun ilkelerine de aykırıdır. Nitekim pek çok NATO ülkesi de ABD yönetiminin bu tutumundan rahatsız olduğunu ifade etmektedir. Son dönemde ABD yönetiminin izlediği politikalar, NATO ittifakının temel ilke ve değerleriyle çelişmektedir. Türkiye’ye karşı bir ekonomik savaş açıldığının itirafı mahiyetindeki açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
ABD kendi yapamadığını başka ülkeden isteyemez
Sözcü Kalın, ABD’li casus Andrew Brunson davasıyla ilgili olarak Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna işaret ederek “Devam eden bir yargı süreci vardır. ABD’nin yargı sürecini yok sayarak bir takım taleplerde bulunması kabul edilemez. ABD kendi ülkesinde yapamadığını bir başka ülkeden talep edemez” dedi. Her fırsatta yargı bağımsızlığı konusunda Türkiye’ye ve başka ülkelere tavsiyelerde bulunan, hatta onları töhmet altında bulunduran ABD’nin devam eden bir yargı süreci hakkında keyfi yorum ve taleplerde bulunmasının dikkate değer bir durum olduğunu belirten Kalın, “Bir kişinin rahip yahut din adamı olması, tek başına suçsuz ve masum olması için yeterli bir karine değildir. Karar mercisi yargıdır ve ABD dahil herkes Türk yargısının vereceği karara saygı duymak zorundadır. Şu ana kadar olduğu gibi bu kural bundan sonra da geçerlidir” ifadesini kullandı.
Amaç haksız ceza kesmek
Sözcü Kalın, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın haksız bir şekilde ceza aldığını, herkesin bildiğini vurgulayarak Halkbank’a yönelik birtakım haksız ve mesnetsiz suçlamaların gündeme getirilmesinin ve bir kamu bankasının yıpratılmak istenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Kalın, şu değerlendirmede bulundu: “Burada amacın İran yaptırımlarıyla ilgili hakikatlerin ortaya çıkartılmak olmadığı, tersine saygın kurum ve kişilerin itibarsızlaştırılması ve haksız cezalar kesilmek istendiği anlaşılmaktadır. Türkiye olarak bu süreçten son derece rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz.”
DÜNYA ABD'YE KARŞI
Ankara, 20 Ağustos’ta ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurdu. Türkiye, ABD’nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı kararına 533 milyon dolarlık misillemeyle cevap verdi. ABD’nin ekonomik terörüne karşı neredeyse dünyanın 4’te üçü dava açtı. Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Çin, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği (27 Avrupa ülkesinin üye olduğu) DTÖ’de ABD’ye karşı dava süreci başlattı. DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması işleyiş kuralları kapsamında, Türkiye’nin danışma talebine yanıt vermesi için ABD’ye 10 gün süre veriliyor. Bu süre içerisinde ABD cevap vermezse ve ek vergilere ilişkin Türkiye ile 60 gün içinde bir uzlaşmaya varmazsa konu, dava sürecinin bir ileri aşaması olan Panel’e taşınacak. Panel üyelerinin kim olacağı konusunda Türkiye ve ABD’nin anlaşması gerekiyor. İki taraf bir anlaşmaya varamazsa Panel üyelerini DTÖ Genel Direktörü atayacak. Panel üyeleri, Türkiye ve ABD’nin savlarını DTÖ mevzuatına göre değerlendirerek Türkiye’nin şikayetinde haklı olup olmadığını karara bağlayacak. Bunun en az 12-14 ay alacağı tahmin ediliyor. Taraflardan biri Panelin kararını Temyiz Organı’na götürebilecek. İşleyiş kurallarına göre Temyiz Organı’nın, Panelin kararına ilişkin raporunu 3-4 ay içinde tamamlaması gerekiyor. Karar, Temyiz Organı’nın raporunun yayınlanmasından sonra nihai hale gelecek. DTÖ’deki dava sürecinin en az bir buçuk yıl süreceği tahmin ediliyor.
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