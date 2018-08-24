Trump yönetimi küresel sorun

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyada estirdiği ekonomik terörizme tepki yağıyor. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye ekonomisini hedef alan açıklamalarının “Trump yönetiminin bir NATO müttefikini ekonomik savaşın hedefi haline getirdiğinin itirafı” olduğunu söyledi. Kalın, Trump yönetiminin artık küresel bir sorun haline geldiğini vurguladı. Meselenin Türkiye ile sınırlı olmadığını kaydeden Kalın, Trump yönetimi bugüne kadar Meksika, Kanada, Küba, Çin, Rusya, İran, AB, Almanya ve diğer ülkelerle benzer çatışmalara girdiğini ve ticaret, vergi ve yaptırım gibi unsurları küresel bir ticaret savaşı başlatmak için kullanma niyetinde olduğunu gösterdiğini bildirdi.

TÜRKİYE SESSİZ KALAMAZ

Bu yaklaşımın serbest piyasa kurallarına aykırı olduğunu, ABD’nin vergiye ilişkin kararlarının da Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına aykırı olduğunu belirten Kalın, Türkiye, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği’nin çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi koyan ABD’yi Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne şikayet ettiğini hatırlattı. “Dolayısıyla ortada küresel bir sorun var. Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorun, Trump yönetiminin dünya ile yaşadığı sorunların bir parçası olarak ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanan Kalın, şöyle devam etti:”Türkiye’nin kimseyle ekonomik bir savaş başlatmak gibi bir niyeti yoktur. Fakat kendi ekonomisine ve yargısına yönelik saldırılara sessiz kalması beklenemez. Türkiye yasaklayıcı ve cezalandırıcı yaklaşımlara karşı dünyayla birlike hareket edecek ve ulusal çıkarlarına her zeminde sahip çıkacaktır. Son dönemde Türkiye’ye destek olmak için yapılan açıklamalar ülkemizin doğru yolda olduğunu göstermektedir. Dost ve kardeş ülke Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırım kararı piyasalar üzerinde rahatlatıcı bir etki yapmıştır. Katar’ın bu tavrını takdirle karşılıyoruz. Türkiye-Katar ilişkileri her düzeyde bundan sonra da güçlenmeye devam edecektir.”

EKONOMİK SAVAŞ İTİRAFI

Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin yaptığı destek açıklamalarının da önemli olduğunu vurgulayan Kalın, Türk lirasına yönelik saldırıları bertaraf etmek için atılan adımların olumlu sonuç verdiğini kaydetti. ABD’nin tavrını eleştiren Kalın, “Bu tür siyasi, hukuki ve ekonomik tavırlar müttefiklik ruhuna sığmaz. Bunlar NATO’nun ilkelerine de aykırıdır. Nitekim pek çok NATO ülkesi de ABD yönetiminin bu tutumundan rahatsız olduğunu ifade etmektedir. Son dönemde ABD yönetiminin izlediği politikalar, NATO ittifakının temel ilke ve değerleriyle çelişmektedir. Türkiye’ye karşı bir ekonomik savaş açıldığının itirafı mahiyetindeki açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.