Trump’a yeni FETÖ delilleri

Adalet Bakanlığı ABD’ye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin yeni deliller gönderdi. ABD’nin talebi üzerine FETÖ’nün “hava kuvvetleri imamı” olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD’ye yaptığı ziyaretlerin detayları da gönderildi. Yeni deliller arasında Öksüz’ün, tutuklu Kemal Batmaz’la ABD’ye hangi tarihlerde gittiğine, hangi tarihlerde Türkiye’ye dönüş yaptığına, uçak koltuk numaralarına ilişkin bilgiler yer aldı.

İFADELER DE GİTTİ

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, Gülen’in bir numaralı sanık olduğu iddianame de ABD’ye iletildi. İddianamede yer alan, Öksüz’ün darbe girişimi planını ABD’ye götürerek Gülen’e onaylattığı, darbe girişiminin Gülen’in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan “Kuzgun” ve “Şapka” kod adlı gizli tanık ifadeleri de ABD’ye gönderildi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Gülen’in ABD’den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016’da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016’da ise FETÖ elebaşı Gülen’in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına sunulmuştu.ABD Adalet Bakanlığından 22-23 Ağustos 2016’da Ankara’ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut delilleri heyete anlatmıştı. Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016’da ABD’ye gitmiş, Bozdağ, ABD’li mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington’da bir araya gelmişti.

İNTERPOL FETOPOL GİBİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terörist Gülen’in iadesi konusunda Trump’lı dönemden umutlu olduklarını söyledi. 24 TV canlı yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Trump göreve gelince yeni dosyaları ilettik. İade konusunda Trump’lı dönemden umutluyum. ABD’den Gülen’i bize iade etmelerini istiyoruz” dedi. Bozdağ şunları söyledi: Türkiye’de yargı süreçlerinde olan her kişiyi istiyoruz. Maalesef Interpol de şu anda FETÖ’cü terör üyelerinin yakalanmasını reddediyor. Interpol bu sistemi işletip, onları aramızdaki anlaşmaları ve ilişkiler çerçevesinde usüle göre ilan vermesi lazım, tebligat göndermesi lazım. Bunların gereklerini yapmıyor ve reddediyor. Almanya’da veya başka bir yerde FETÖ’cü teröristler, PKK terör örgütü, DHKP/C terör örgütü militanlarını iade etmiyorlar. Türkiye’ye kim zarar veriyorsa el üstünde tutuyor.

MİSLİYLE KARŞILIK

Obama döneminde Çok bilgi ve belge gönderdik ama netice alamadık. Biz mahkemeye göndermesini istedik. Maalesef geçen süre içerisinde dosya intikal ettirilmedi. Yeni dönemde dosyayı tekrar ele alınması için gayret edeceğiz. Trump göreve gelince yeni dosya gönderdik. Başkan Trump’ın konuşmalarına bakınca olumlu kanaatimiz güçlendi. Biz gerekirse ABD’ye bir kez daha gidip yeni Adalet Bakanı’na bu konuda Türkiye’nin beklentilerini ve hassasiyetlerini iletmek için fırsat buluruz diye düşünüyorum. Trump döneminde hala müdahale yapılmadı. Umarız ki, sayın Trump’ın döneminde değişir. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz.