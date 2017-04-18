Trump’tan PKK’ya karşı işbirliği sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı referandum zaferinden dolayı tebrik eden ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa değişikliği reformu referandumunun kabul edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Trump’ın, görüşmede Erdoğan’a Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söylediği bildirildi.
DOSTLUĞUMUZ ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Trump önceki akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ı 16 Nisan referandumuyla
ilgili tebrik etmek için aradığını ifade eden Trump, Erdoğan’ın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlattı ve kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini belirtti. Trump, görüşmede, “Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var” diye konuştu. ABD’nin Suriye’de gerçekleştirdiği hava
saldırılarına Türkiye’nin desteği için teşekkür eden Trump, “Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız” ifadesini kullandı.
SESSİZ KALAMAZDIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine Trump, buna katıldığını belirterek, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söyledi.
29 Nisan’da üye 15 Mayıs’da genel Başkan
AK Parti, bir yandan referandum kesin sonuçlarının açıklanmasını beklerken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye geri dönüşü için takvim hazırlığını yapıyor. AK Parti kurmayları, referandum kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçecek 12 günlüksürenin ardından Erdoğan’ın dönüş sürecinin de başlayacağını hesaplıyor. Buna göre referandum resmi sonuçları, en geç 28 Nisan’da ilan edilebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sonuçların ilanının ardından partiye üyeliğinin önünde bir engel kalmıyor. Erdoğan, 28 Nisan’dan itibaren parti üyesi olabiliyor. Erdoğan’ın partinin başına geçmesi için de, genel başkan değişimli bir olağanüstü kongre yapılması gerekiyor. Bunun için de, kongre için ilana çıkılıp 15 günlük askı süresinin beklenmesi gerekiyor. Bu süre de en erken 15 Mayıs olabiliyor. Erdoğan, istenirse 29 Nisan’da üye, 15 Mayıs’ta da genel başkan olarak partiye dönüş yapabilecek. Bu arada Cumhurbaşkanı’na parti üyesi olma imkanı tanıyan anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Başbakan Binali Yıldırım ilk daveti yaptı. Resmi davetin ise referandum sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında yapılacağı ifade edildi. l ŞERİFE GÜZEL ANKARA
14 MAYIS’TA PEKİN YOLCUSU
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile görüşmesinde Erdoğan’ın Mayıs’ta Pekin’e gideceğini açıkladı. Türkeş “stratejik iş birliği” düzeyindeki Türk-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
2 YILDA 3 GÖRÜŞME
“İlişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi Devlet Başkanlarından başlayarak her düzeyde gerçekleştirilen yoğun ziyaret ve istişare toplantılarıyla sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ile Devlet Başkanı Şi Cinping’in son iki yılda gerçekleştirdikleri üç ikili görüşme, ilişkilerin istikametinin belirlenmesi bakımından son derece yararlı olmuştur. Cumhurbaşkanımız, Şi›nin davetine icabetle 14-15 Mayıs’ta Pekin’de düzenlenecek ‘Kuşak ve Yol Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’i ziyaret edecekler.”
KUŞAK VE YOL ZİRVESİ
“Kuşak ve Yol Zirvesi” projesinin, liderler arasındaki gerek ikili ilişkiler gerekse proje konusundaki iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat olduğunu belirten Türkeş, “Geçtiğimiz yıl Ankara’da yapılan toplantılarla Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı düzeyindeki istişare mekanizmalarına işlerlik kazandırılmış olması, ilişkilerimizin stratejik niteliğini pekiştiren bir gelişme teşkil etmiştir. Bunun dışında birçok istişare mekanizması çerçevesinde temas ve ortak çalışmalar devam etmektedir” dedi.
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