Trump’tan PKK’ya karşı işbirliği sözü

ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa değişikliği reformu referandumunun kabul edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Trump’ın, görüşmede Erdoğan’a Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söylediği bildirildi.

DOSTLUĞUMUZ ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Trump önceki akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ı 16 Nisan referandumuyla

ilgili tebrik etmek için aradığını ifade eden Trump, Erdoğan’ın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlattı ve kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini belirtti. Trump, görüşmede, “Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var” diye konuştu. ABD’nin Suriye’de gerçekleştirdiği hava

saldırılarına Türkiye’nin desteği için teşekkür eden Trump, “Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız” ifadesini kullandı.

SESSİZ KALAMAZDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine Trump, buna katıldığını belirterek, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söyledi.

29 Nisan’da üye 15 Mayıs’da genel Başkan

AK Parti, bir yandan referandum kesin sonuçlarının açıklanmasını beklerken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye geri dönüşü için takvim hazırlığını yapıyor. AK Parti kurmayları, referandum kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçecek 12 günlüksürenin ardından Erdoğan’ın dönüş sürecinin de başlayacağını hesaplıyor. Buna göre referandum resmi sonuçları, en geç 28 Nisan’da ilan edilebiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sonuçların ilanının ardından partiye üyeliğinin önünde bir engel kalmıyor. Erdoğan, 28 Nisan’dan itibaren parti üyesi olabiliyor. Erdoğan’ın partinin başına geçmesi için de, genel başkan değişimli bir olağanüstü kongre yapılması gerekiyor. Bunun için de, kongre için ilana çıkılıp 15 günlük askı süresinin beklenmesi gerekiyor. Bu süre de en erken 15 Mayıs olabiliyor. Erdoğan, istenirse 29 Nisan’da üye, 15 Mayıs’ta da genel başkan olarak partiye dönüş yapabilecek. Bu arada Cumhurbaşkanı’na parti üyesi olma imkanı tanıyan anayasa değişikliğinin 16 Nisan’da kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Başbakan Binali Yıldırım ilk daveti yaptı. Resmi davetin ise referandum sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında yapılacağı ifade edildi. l ŞERİFE GÜZEL ANKARA

14 MAYIS’TA PEKİN YOLCUSU