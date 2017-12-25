TSK kriteri FETÖ-metre

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kurunun yanında yaş yanmadan FETÖ ile iltisaklı personeli tespit etmek için 224 kriter belirledi. Bu kriterler baz alınarak yapılan puanlamayla personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, suç duyurusunda bulunulması gibi kararlar alınıyor. TSK, FETÖ’cü personeli tespit etmek için adeta kılı kırk yarıyor. Hiçbir şekilde imzasız mektupları ve ihbar telefonlarıyla işlem yapılmıyor. İtirafçı ifadeleri, CİMER/BİMER vb. kaynağı belli olan bilgiler ise tek başına kanaat oluşturulmasında kullanılmıyor, mutlaka başka bilgiler ile desteklenerek işlem yapılıyor. TSK, 65 temel başlık ve 224 alt başlık altında personelle ilgili kriterler belirledi. Somut bilegiye dayalı bu kriterler puana dönüştürüldü.

FETÖ iltisakı için belirlenen 224 kriterin; örgütün TSK içinde yapılanmasına dair inceleme ve araştırmalarla, tüm itirafçı ifadeleri çok uzun süreli kapsamlı ve detaylı analizlerle belirlendiği ifade edildi. Personelin ilişiğinin kesilmesi, kamudan ihracı, hakkında suç duyurusunda bulunulması gibi konularda belirlenen puan aralıkları temel alınıyor. Terör örgütünün finans kaynaklarından olan Bank Asya’ya 17/25 Aralık sonrasında para yatırmanın karşılığı 2 puan. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin örgüt üyeliği için tek başına yeterli delil olarak kabul ettiği Bylock kullancısı olmaya ise 3 puan veriliyor. Bu güne kadar TSK’dan atılan ve haklarında suç duyurusunda bulunulan personel en az 6.5 puana denk gelen fiilleri işledi. TSK, “Geçmişini silemezsin” mottosuyla yola çıkarak, FETÖ’cü olduğu iddia edilen personelin geçmişte girdiği sınavları, aldığı puanları tek tek oluşturulan sisteme geçiriyor.