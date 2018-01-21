TSK sivil vurmaz etek giyin

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ALÇAK TAKTİK

Türk askerinin, Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi şehit olmak pahasına sivillerin zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyeti, TSK’ya karşı kullanma planını devreye alan PKK/PYD, Afrin’deki teröristlere etek, başörtüsü gibi kadın kıyafetleri giymeleri talimatı verdi. Elebaşları, teröristlerin sivil halkın arasına karışması talimatı vererek, Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin zarar gördügü propagandası yapmak istediği belirlendi. PKK/PYD’nin Afrin kent merkezinde ise sivilleri canlı kalkan yapmak için kenti terk etmelerine engel olduğu öğrenildi. TSK’nın Afrin’deki PKK/PYD terör örgütüne ait barınak ve sığınakları vurmasının ardından ise Afrin’deki üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halktanmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdi. Yerleşim yerinlerine de tüneller kazan teröristler, evlere de çıkışlar açtı. Afrin’de sivilleri canlı kalkan olarak kullanan PKK/PYD’liler ailelerini ise kentten gönderdi. Teröristler ailelerini rejim denetimindeki bölge üzerinden işgal altında tuttukları Münbiç’e ve Halep’e yolladı.

HENDEK TERÖRİSTLERİ

ASSAM güvenlik uzmanı emekli Albay Ersan Ergür, örgüte lojistik desteğin kesilmesi ve harekata hava kuvvetlerinin de katılması halinde PKK’nın 60 günde Afrin’den temizlenebileceğini söyledi. İstihbarat raporlarına göre, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD’nin kontrolü altında eğitilmiş 12 bin kişinin olduğunu, Afrin’de ise iyi eğitilmiş bin 200 terörist bulunduğunu kaydeden Ersan Ergül, “Özellikle Şırnak ve Cizre’de hendek teröründe yer almış 400 kadar PKK’lının Suriye’nin Afrin bölgesine kaydırıldığı şeklinde bilgi var” dedi. Ergür, PKK’nın Afrin’deki savaşı kazanamayacağını bildiğini ancak TSK’nın bölgeyi temizleme sürecini mümkün olduğu kadar uzatıp TSK’nın ve sivillerin kayıplarını öne çıkarak kamuoyu oluşturmaya çalışacağına dikkati çekti.

2 KM’LİK TÜNELLER

Ergür, şunları söyledi:”PKK’nın, Afrin’de Türkiye’nin üstün askeri gücünden kaçmasının tek yolu, tüneller. Bölgede, silah yüküyle birlikte dik bir şekilde rahatça yürüyebileceği 2 bin metrelik tüneller var ve bu bir cepheden diğerine kaçma imkanı demek. Örgüt, bölgedeki Arap aşiretlerinin ve DEAŞ’la mücadele eden ülkeler koalisyonunun ve Avrupa kamuoyunun desteğini almaya yönelik hamleler yapıyor. Örgüt, Afrin’i TSK’ya karşı bir savaş alanına çevirmeye çalışıyor. Bunu başaramazlar ancak TSK’nın olası kayıplarını öne çıkararak ya da sivilleri canlı kalkan yaparak, Türkiye’nin içinde de dünya genelinde de kamuoyu oluşturmayı amaçlıyorlar.”