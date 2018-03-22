TSK’da her subaya fiş asistanı

MAHREM İMAM KRİPTOLARI DEŞİFRE ETTİ

İtirafçı olan terör örgütü FETÖ’nün mahrem imamı Eyüp Ş.G., daha önce hakkında işlem yapılmamış 125 polis, asker, öğretim üyesi, öğrencisini deşifre etti ve yakalanmasını sağladı. İtirafçı Eyüp S.G., polis ve askerleri fişleme ve devşirme yöntemlerini, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’dan sonra değiştirdiği kod sistemini de detaylarıyla anlattı.

HER AY KESİNTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Bylock kullanıcılığından gözaltına alınan ve KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi Fakülte Sekreteri Eyüp Ş.G., ‘Mahrem abi’ olduğunu itiraf ederek irtibatlı olduğu polis ve askerlerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Polis Akademisi’nden mezun olan ve ataması İzmir’e yapılan komiser yardımcılarını Ankara’dan alıp İzmir’de örgüt eğitiminden geçirdikleri kaydeden Eyüp Ş.G, “Evli polislerin her ay maaşlarından yüzde 5, nişanlı olanlardan yüzde 10, bekarlardan ise yüzde 15 himmet alıyordu. Bu himmetler örgütün bir Mahrem abisinin üzerine Bank Asya’daki olan hesapta toplanıyordu. Gelen talimatlara göre harcanıyordu’’ diye konuştu.

ASİSTANLAR FİŞLİYORDU

İtirafçı Eyüp Ş.G, TSK’daki subay ve astsubay adayı öğrencilerin okula girdikleri andan itibaren nasıl takibe alınıp fişlendikleri, okuldan mezun olduktan sonra atandıkları şehre de bu fişleme dosyalarının gönderildiğini şu şekilde anlattı. “Ordu yapılanmasında ‘okulcu’ olarak adlandırılan bir bölüm vardı. Onu da ‘Asistan’ olarak yeniden şifreledi. ‘Asistan’ olarak görev yapan bu kişiler askeri okullardaki bütün öğrencilerin yaptığı bilgi notları veya fişlemelerin toplandığı kişilerdi. Asistan, askeri okuldan mezun olan öğrenciler hakkında okuduğu dönemde arşivlediği bilgileri, öğrencinin göreve başladığı ildeki yeni sorumlusuna zimmet ile teslim ederdi. Bölgelerde bulunan askeri birliklerdeki sivil ve sözleşmeli personelleri, ‘’Yüksek Lisans’’ olarak kodlanmış birime bağlıydı. Bu birimler okullara değil de bölgelere bağlı olarak çalışırdı. Yani büyük ege bölgesinin yüksek lisansı veya Büyük Marmara bölgesinin yüksek lisansı gibi,’’

TALEBELERİ DE VAR

Eyüp Ş.G, İzmir’de savcıya itiraflarda bulundu. Ege bölge imamı Bekiz Baz’ın da bulunduğu örgütte sorumlu 47’si değişik mesleklerde, 23 öğrenci, 29 öğretmen, 20 polis, 1 asker, 2 işadamı, 1 emeklinin bulunduğu 125 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

TSK’DEKİ KODLARI

TSK içinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen gibi vasıflara denk gelen husisilerin mevcut olduğunu söyleyen Eyüp Ş.G. önce albaylara sergözcü, yardımcılarına gözcü eğitmenlere ise kolcu deniyordu. Örgüt deşifre olduğunu düşünerek sergözcüyü başhekim, gözcüyü doktor, kolcuyu da öğretmen olarak değiştirdi.