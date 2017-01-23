TSK’nın pilot açığı azalıyor
FETÖ’nün darbe girişimi sonrası ihraçların ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde oluşan pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kararnameyle pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Bu kapsamda Hava Harp Okuluna ara sınıflardan öğrenci alımı yapıldı.
Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3. sınıflarına, öncelik pilotaj eğitimi veren üniversitelerden olmak üzere üniversitelerin uygun bölümlerinden yatay geçişle öğrenci alınması imkanı getirildi. Bu sırada Kuvvet Komutanlığınca, sorunun daha kısa sürede çözülmesine yönelik iç kaynaktan personel temini süreci başlatıldı. Böylece, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan pilot olamamış personele başvuru imkanı tanındı. Bin 80 personel, pilotluk için başvurdu. Başvuruların 27 Ocak’a kadar süreceği kaydedildi.
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