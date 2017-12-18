TSK’ya mikrop GATA’dan bulaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri tıbbiye yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada sona gelindi. FETÖ’nün ilk darbe yaptığı Türk Silahlı Kuvvetler’deki(TSK) tüm yapılanmasını çözen savcılık, örgütün 1980 Darbesiyle beraber başlattığı topyekun işgal girişimini olay olay, isim isim sıraladı. Ankara Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada FETÖ’nün askeri hastaneler vasıtasıyla binlerce vatan evladını sindirdiği, görevden attırdığı ve üst düzey komutanların sağlık bilgilerini örgüt amaçları doğrultusunda manipüle ettiği ortaya çıktı.

ÖNCE KADROLAŞMA

Star’ın ulaştığı soruşturma dosyasındaki verilere göre, FETÖ; TSK’da başarılı öğrencilerin öğrenimlerini devam ettirmeleri veya öğrenimlerine son verilmesi, TSK içerisinde faal olarak görev yapan personelin görevlerinin devam ettirilmesi veya sağlık yönünden emekliye sevk edilmesi, aktif görevden pasif göreve geçirilmesi, (sözleşmeli subayların muazzaf subaylığa geçişi, savaş pilotlarının rutin sağlık kontrolleri) ile diğer rütbeli personelin belirli dönemlerde yapılan rutin sağlık muayenelerine ilişkin tüm işlemleri kontrol edip yönlendirdiği anlaşıldı. Harp Akademisi, Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve TSK’ya ait diğer önemli birimlerde görevli FETÖ mensubu olmayan personelin akademik yükselme, görevlendirme ve diğer işlemlerinin gerçeği yansıtmayan sağlık raporlarıyla engellenerek, bu kurumlarda görev alacak ve geleceğin komuta kademesini yetiştirecek personelin FETÖ mensuplarından oluşması sağlandı. Bunun için öncelikle hastanelerin yönetim ve akademik kadroları ele geçirildi.

İSTİLA BAŞLADI

FETÖ’nün askeri darbelerle beraber TSK’daki varlığını sürekli güçlendirdiği tespitinde bulunan savcılık, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat müdahaleleri örgütün arzu ettiği zemin ve araçlara aşama aşama kavuştuğuna işaret etti. Savcılık, Mağdur Müşteki C.B’nin şu ifadelerine yer verdi: “GATA, gerek TSK, gerek ise sivil bürokrasinin üst düzey yöneticilerinin sağlık amaçlı başvurduğu önemli bir merkezdir.”

“1990’lardaki baskı ortamında, çok sayıda FETÖ karşıtı milliyetçi/ muhafazakar askeri öğrenci ve askeri hekim subay TSK’dan uzaklaştırılmıştır. FETÖ 2000’li yıllardan itibaren sistemin her düzeyinde mutlak hakimiyeti elde etmek üzere çok sayıda idari, hukuki ve psikolojik operasyonlar icra etmiştir.” “FETÖ’cülerin uzmanlık pozisyon ve yetkilerini kullanarak çeşitli emekli ve görevdeki askerler yönelik tıbbi tedavi görünümlü suikastlar düzenlemiş olma şüphesi bulunduğu belirtilen dosyada, önemli örneklere de yer verildi. Et yiyen bakteri ile eski Tuğgeneral Levent Ersöz’e suikast girişiminin yapıldığı, hastane enfeksiyonu ile Org. Necip Torumtay’ın hayatını kaybettiği, Org. Necdet Özel’in Gazi Üniversitesinde opere edildiği, Org. Galip Mendi’nin zehirlenmesi ve Topçu Albay Mehmet Haşimoğlu’nun ölümünün bunlardan bir kaç örnek olduğu belirtildi.

MAHREM BİLGİLER

Savcılık FETÖ’nün GATA’da tedavi görenlerin kişisel veya aile yakınlarının sağlık kayıtlarını ele geçirdiğini, özellikle üst rütbeli personelin terfilerinin engellenmesi ve TSK’dan tasfiyesinde kullandığını belirterek bazı örnekler sıraladı. 2005 yılında Yaşar Büyükanıt’ın, 2008 yılında Bilgin Balanlı’nın, Ergin Saygun’nun, 2011 yılında ise Galip Mendi ile Fikret Demirtaş’ın sağlık verilerinin bu kapsamda ele geçirildiği belirtildi.

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