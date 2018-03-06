TÜBİTAK Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yürüttüğü yeniden yapılandırma çalışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında değerlendirme toplantılarında da ele alındı. Buna göre TÜBİTAK yasası üzerinde yeni değişiklikler yapılacak. TÜBİTAK, Türkiye’nin bilimsel devrimini yürütecek bir “üs” konumuna getirilmesine yönelik yeni bir yönetim yapısı oluşturulacak. TÜBİTAK sadece kendi desteklediği projeler değil, tüm bakanlıklar ve kurumların AR-GE çalışmalarını, bilimsel çalışmalarını organize edecek şekilde yapılandırılacak. Son yıllarda önemli başarılara imza atan yerli üretim savunma teknolojilerini tüm ülkede tüm alanlara yayacak bir yapıya dönüştürülecek olan kurumun, Cumhurbaşkanı’na bağlanarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmesi de sağlanacak.