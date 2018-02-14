TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Zeytin Dalı Harekatı milli meselemizdir

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bizim milli güvenliğimiz, bizim meselemizdir. Müttefiklerimiz, eğer bizimle hareket ediyorsa ve terörle mücadelede samimilerse buna destek verirler. Değillerse biz, üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Bu anlayışla ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in bambaşka bir enerjiyle 2019'daki seçim için hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Türkiye'nin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Aslında şu anda içinden geçtiğimiz dönemeç, tabii dünyanın içinden geçtiği bunalımlarla ilişkili. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye'nin 15 yıllık bu büyüme, güçlenme, iddia sahibi olma evresinin sonunda geldiğimiz bu noktada, bütün bu çalkantıların ve mücadelelerin içinden Türkiye, çok daha güçlenmiş olarak çıkacak." diye konuştu.

FETÖ'nün ülkeye çok acı çektirdiğini aktaran Erdoğan, "Nasıl ki şehitler verdirdi 15 Temmuz'da ve ondan öncesinde, kim bilir başka ne zulümlere imza atıldı bildiğimiz, bilmediğimiz. Sonunda 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte FETÖ belasından temizlenmek, ülkemiz için bir hayır oldu." ifadesini kullandı.

"Mücadelelerin içinden alnımızın akıyla evelallah çıkacağız"

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın terörün kesin olarak çözülmesine yönelik bir girişim olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan önce sınırlarımız içinde terör belasıyla mücadele ederken, yani 30 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz, şimdi sınırlarımız dışında bu terörün kaynağını, kökenini kurutmak üzere Türkiye Cumhuriyeti, güçlü güvenlik güçleriyle, ordusuyla, istihbaratıyla gereken bütün çalışmaları gerçekleştiriyor ve hakikaten 'Efendim müttefikimiz şöyle dermiş, böyle dermiş' diye eğilip bükülmeden. Bizim milli güvenliğimiz, bizim meselemizdir. Müttefiklerimiz, eğer bizimle hareket ediyorsa ve terörle mücadelede samimilerse buna destek verirler. Değillerse biz, üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Bu anlayışla ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Milletimizin bu konudaki duası, desteği takdire şayandır."

"Biz bu mücadelelerin içinden alnımızın akıyla evelallah çıkacağız." diyen Erdoğan, 15 Temmuz'da gösterilen dik duruşun Afrin'de terörle mücadelede de gösterileceğini anlattı.

AK Partinin, Türkiye'yi daha yaşanılabilir kıldığını dile getiren Erdoğan, "Bütün kitleleri barıştıran ve Türkiye'yi yeniden inşa etmeye olanak sağlayan dinamik, budur. Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Biliyor ki arkasında onun yüzünü kara çıkarmayacak, çalışan bir teşkilat var." dedi.

Ziyarette, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demir Aslan da hazır bulundu.