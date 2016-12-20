Tüm yollar aynı adrese çıkıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un hayatını kaybettiği suikastın ardında uçak krizinde bozamadığı Türkiye-Rusya ilişkilerini bu saldırıyla bozmaya çalışan ve Suriye’de barış sürecini baltalamak isteyen FETÖ’nün olduğu ortaya çıktı. Suikastı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın irtibatta olduğu FETÖ’nün sözde imamı Süleyman Ergen İzmir’de gözaltına alındı.

Özel Harekat Timleri ile girdiği çatışmada ölen Altıntaş’ın polis kolejinde okurken tanıştığı Ergen ile irtibatı hiç koparmadığı öğrenildi. Ergen’in iki kardeşinden birinin FETÖ şüphelisi, diğerinin ise başka bir suçtan gözaltında olduğu belirlendi.

FİNANSÖRÜ FİRARİ İŞADAMI

Büyükelçi Karlov’u kalleşçe öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın’ın Söke ilçesinde FETÖ’ye ait Körfez Dershanesi’ne gittiği, eğitim masrafının da firari iş adamı Şahin İlgi tarafından karşılandığı ortaya çıktı. 1994 doğumlu olan Altıntaş’ın Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin ardından 2012’de İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu’na girdiği ve iki buçuk yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirlendi.

AİLESİ GÖZALTINDA

Altıntaş’ın finansörü olan firari Şahin İlgi’nin babası Mehmet İlgi FETÖ soruşturması kapsamında dört gün önce tutuklanmış, ailenin İlgi Ziraat Aletleri adlı şirketine de kayyum atanmıştı.Altıntaş’ın Söke’deki evinde arama yapan polis, annesi Hamidiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, kardeşi Seher Özeroğlu, dayıları Hasan ve Hüseyin Furuncu ile yengesi Sevinç Furuncu gözaltına alındı.

DAYISI AÇIĞA ALINMIŞ

Mevlüt Mert Altıntaş’ın öğretmen olan dayısı Hasan Furuncu’nun, Kuşadası’nda FETÖ’ye ait Özel American Turkish Academiy (ATA) Okulları’nın müdürlüğünü yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Baba Esrafil Altıntaş ilk sorgusunda, “Nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım” ifadesini kullandı.

Altıntaş ailesinin Söke’de 3 yıl boyunca adres kaydı yaptırmadan ikamet ettiği de ortaya çıktı. Aile fertleri ifadesinde oturdukları Sarıkemer mahallesinden Çeltikçi mahallesine 2 ay önce geldiklerini söyledi. Ancak Sarıkemer Muhtarı Mehmet Dalma, “Aile, bizim mahallemizde yaşamadı. Bu aile burada hiç ikamet etmedi” dedi. Çeltikçi Mahalle Muhtarı Önder Aşçı ise Altıntaş ailesinin, Sarıkemer’den geldiğini duyduğunu belirterek, “Aile 3 yıl önce mahallemizden daire satın almış. O tarihten beri orada yaşadıklarını öğrendik. Bana 2 ay önce kayıt yaptırdılar” diye konuştu.

ÖRGÜT BAĞLANTISI AÇIK

Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın, 15 Temmuz darbe girişiminde diğer örgüt üyeleri gibi 2 günlük izin aldığı, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Today’s Zaman’ın firari Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt’un evinde kaldığı da belirlendi.

Karlov’u katleden tetikçinin neden sağ olarak ele geçirilmediği belli oldu: Yaralı olan elçiyi bir an önce hastaneye yetiştirmek isteyen güvenlik güçlerinin saldırganı vurmaktan başka bir çaresi yoktu.

MUHALİFLERLE GÖRÜŞÜYORDU

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Karlov’un Suriyeli muhaliflerle temas halinde olduğunu açıkladı. Zaharova “Bu gerçek, trajediye tamamen yeni bir açı kazandırıyor” dedi.

Büyükelçi Karlov, neden koruma kullanmadığını ve zırhlı araca binmediğini şöyle açıklamıştı: Bana kimse bir şey yapmaz, yapamaz.