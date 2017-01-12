Tunceli'de CHP'liler karakolluk oldu

Eski başkan Güder, Ateş'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Parti binasına gelen polis ekipleri, Güder ve Ateş'i karakola götürerek ifadelerini aldı.

CHP Tunceli yönetim kurulu asil ve yedek olmak üzere 23 üyenin istifa etmesinden sonra genel merkez tarafından Tunceli il başkanlığı düşürülen Ali Rıza Güder, 10 Ocak 2017 günü il disiplin kurulu başkanı ve 9 üyesine il başkanı sıfatıyla resmi yazı yazdı. Güder'in, parti tüzüğünde belirtilen sürelerde gerekli toplantıları yapmadıkları ve bu nedenle il disiplin kurulu üyeliklerinin düştüğünü tebliği etmesinden sonra parti içinde yaşanan tartışma, karakola taşındı.

Bugün sabah saatlerinde il başkanlığına gelen Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Ateş, eski il başkanı Ali Rıza Güder'e, "Bu yaptığın hukuksuzluk, senin il başkanlığı sıfatın yok ve bütün toplantılarımız zamanında yapılmıştır. Bizi görevden alamazsın" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

Eski il başkanı Güder ile Disiplin Kurulu Başkanı Ateş arasında yaşanan bu tartışma, parti binasına polisin çağrılmasının ardından karakola taşındı. Birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan ve ifadeleri alınan Ateş ile Güder, daha sonra karakoldan ayrıldı.

Tehditleri reddeden Ahmet Ateş, yönetim kurulu üyelerinin istifası ile Ocak ayının başından itibaren Ali Rıza Güder'in il başkanlığının düştüğünü savunarak, "Yönetim kurulu üyelerinin istifası ile Ocak ayının başında, Güder'in il başkanlık görevi resmen düşmüştür. Genel merkez istifaları kabul ederek, il başkanlığının düştüğünü, il başkanına bildirmiş ancak il başkanı sıfatı ortadan kalkan eski il başkanımız 10 Ocak tarihinde il disiplin kurulu başkan ve üyelerine resmi yazı yazarak üyeliklerinin düşürüldüğünü belirtmiş. Yasal olmayan bir yönteme başvurmuştur. Ben de bu durumun yasal olmadığını, parti tüzüğüne uymadığını il başkanlığı sıfatı bulunmadığını ve dolayısıyla böyle bir yazı yazmayacağını kendisine söyledim. Benimle tartıştı ve sonra polis çağırdı. CHP geleneğinde olmayan bir yöntem kullanarak, benden şikayetçi oldu. Tehdit asla söz konusu değil, 50 yılık CHP'liyim, bana böyle bir iftirada bulunamaz" dedi.

CHP eski il başkanı Ali Rıza Güder de, yönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle geçici il yönetiminin atanmasının beklendiğini ifade ederek, "Bu atama işlemi yapıldıktan sonra olağanüstü kongre en kısa sürede yapılacak ve parti teşkilatımız yenilenerek yoluna devam edecektir. 12 Ocak 2017 tarihinde il binasında günlük işlerimi yaparken, il disiplin kurulu başkanı ve üyeleri görüşmek istediklerini beyan etmişlerdir. Kendileri il başkanına, il disiplin kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşmesine ilişkin neden resmi yazı gönderildiğini sormuşlardır. Kendilerine parti disiplin yönetmeliği çerçevesinde mazeretsiz olarak 3 olağan toplantılarını yapmadıkları dolayısıyla, il disiplin kurulu üyeliklerinin düştüğü ifade edilmiştir. Bunun üzerine kendileri tarafından il başkanına karşı hukuki çerçeveyi aşan ifadelerde bulunmuşlardır. Ben de gerekli hukuki girişimlerde bulunarak disiplin kurulu hakkında polise şikayette bulundum ve soruşturma başlatıldı" diye konuştu.