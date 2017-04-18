Tunceli’de sis faciası 12 şehit

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Skorsky tipi helikopter kalkışından 10 dakika sonra Çambulak kırsalı yakınlarında düştü. Helikopterde 16 Nisan’daki referandumda bölgede görev yapan bir hakim, ilk derece komiserlik sınavına giren Özel Harekat Timi’nden 7 polis, bir astsubay ve üç kişilik mürettebat bulunuyordu. Kazadan kurtulan olmadı.

HAVADA İRTİBAT KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait S-70 Black Hawk tipi helikopterler, dün saat 10.00 sıralarında Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü’nden kalkarak, referandumda Ovacık ve Pülümür ilçelerinde görevli Hakim Onur Alan ile polis memurları ve astsubay Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Gündede’nin nakillerini yapmak üzere Tunceli’ye gitti. Komiser pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu ve polis memuru teknisyen Murat Ködük’ün yönetimindeki helikopter görevini tamamlayarak saat 11.35 sıralarında Pülümür’den havalandı. Helikopterle kalkışından yaklaşık sonra saat 11.43 sıralarında Ovacık’ın Çambulak kırsalı üzerindeyken telsiz irtibatı kesildi.

BÖLGEDE YOĞUN SİS VAR

Helikoptere ulaşılamayınca Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya’dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gitti. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da helikopterlerden sinyal almak için havalandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı’na (AFAD) bağlı 43 kurtarma personeli de bölgeye gönderildi. Arama çalışmalarına çok sayıda dağcı da katıldı. Bölgeye en yakın durumdaki Kocatepe Jandarma Karakolu’ndan 2 TİM sevk edildi. Bölgede yoğun sisle birlikte görüşün kısıtlı olması sebebiyle arama çalışmalarında yer yer güçlük yaşandı. Kar yağışı ve fırtınanın hakim olduğu dağlık alanda, iş makineleri ile arama kurtarma ekiplerine yol açıldı.

112’YE İHBAR YOK

Helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan 112’ Acil Servise “7 yaralı var” ihbarı yapıldığı ileri sürüldü. Ancak yapılan araştırma sonucu bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

KOORDİNAT BELİRLENDİ

Yapılan teknik çalışmalar sonucu Ovacık ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü anlaşılan helikopterin koordinatları belirlendi.

ACI HABER GELDİ

Arama çalışmaları devam ederken, acı haber geldi. Kocatepe Jandarma Karakolu’ndan gönderilen 2 TİM, akşam saatlerinde helikopterin enkazına ulaştı, ancak kazadan kurtulan olmadığı, bir hakim, 7 polis ve bir astsubay ile 3 kişilik mürettebatın tamamının şehit düştüğü belirlendi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, helikopter kazasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

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