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Tüneller mezarları oldu

Star ekibi, Avrupa ülkelerinin lojistik desteğiyle Afrin’de inşa edilen yüzlerce kilometrelik tünellere girdi, terörist cesetleri ile askeri araçlar ve cephanelikleri görüntüledi.

  • KEMAL GÜMÜŞ / ADNAN GÜL AFRİN
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Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’in Kefercine Askeri karargâhına giren Star, teröristlerin kaçıp terk ettiği yerleşkeyi ve teröristlerin Afrin’deki sözde polis özel harekât binasını görüntüledi. Kefercine’deki terk edilmiş askeri karargâhın teröristlerin doğu cephesindeki en büyük yapılanmasının militan ve mühimmat kaynağı olduğu öğrenildi. İçinde cephane, askeri sevkiyat araçları ile teröristlerin kıyafet ve teçhizat depolarının olduğu yerleşke Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) F16’larla bombalanmasının ardından terk edildi.

TÜNELLER YARIDA

Ardına bakmadan kaçan teröristlerin yerleşke etrafından oluşturduğu ve bir ucu Afrin’e doğru çıkan tünellerde onlarca militanını geride bıraktığı görüldü. Tamamen yerle bir edilen tünellerde halen onlarca etkisiz hale getirilmiş terörist bulunuyor. Kefercine Askeri Karargâhında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise terörist elebaşların kullandığı onlarca lüks arazi aracı oldu.

LÜKS ARAÇLARI KÜL

Bombardımanda yerle bir edilen binanın garajlarındaki lüks araçlar da imha edildi. Yine binadan geriye kalan kalıntılar arasında terör örgütü elebaşı Öcalan ile operasyonlarda ölen teröristlerin fotoğrafları, rejim ile Rus bayraklarının olduğu görüldü.

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’deki sözde Polis Özel Harekât birimi de ele geçirilen bir diğer önemli noktalardan biri…

MERKEZLERİ YERLE BİR

Afrin şehir merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki sözde polis özel harekâtın girişinde Héza H.A.T yazısı ile teröristbaşı Öcalan’ın fotoğrafı yer alıyor. İçerde ise yine onlarca tünel ve terör örgütünün eğitim alanları ile barınaklar bulunuyor. 

KÖSTEBEK TÜNELLERİ

En dikkat çeken nokta ise yüksekliği 10 metre olan ve iş makineleriyle dağların altı oyularak oluşturulan dev tüneller. Bunun haricinde yine dağların altı oyularak oluşturulan onlarca kilometrelik betonarme tünellerde yerle bir edildi. Bir birleriyle bağlantılı olan bu tünellerde havalandırma bacaları ile elektrik sistemi de döşenmiş. 

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