Tunus’un eski Cumhurbaşkanı Merzuki: Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idaresinde ikinci bağımsızlığını kazandı

Merzuki, Türkiye'ye karşı yürütülen spekülatif atak ve son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arap halklarının geçen yüzyılda sömürgeciliğe karşı şimdi de "tiranlık ve az gelişmişliğe karşı" ikinci bağımsızlık mücadelesinde olduğunu belirten Merzuki, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın idaresinde ikinci bağımsızlığını kazandı. Arap halkları, Türkiye'nin mücadelesini kendilerinin de mücadelesi gibi görerek tüm kalpleriyle Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Merzuki, Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve ekonomik spekülatif atakların arkasında Washington, İsrail ve bazı bölgesel ülkelerin bulunduğu görüşünü dile getirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, "Türkiye'de casusluk ve terör örgütleri adına faaliyet" suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması talebinin ise "ABD Başkanı Donald Trump için sadece bir mazeret olduğunu Amerika'nın Türkiye'ye saldırmak için başka bir mazeret bulacağını" savundu.

Merzuki, Arap halklarının Türkiye tecrübesine her zaman olumlu bir şekilde baktığını ve bundan ilham aldığını ifade ederek, bazı Arap rejimlerinin ise Türkiye'ye düşmanca tavrının arkasında bu gerçeğin yattığı değerlendirmesinde bulundu.