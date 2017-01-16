Turgut Özal neden başkanlık sistemini istiyordu?
Meclis'te şu günlerde sistem değişikliği görüşmeleri tamamlandı ve sona erdi. 8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bundan yıllar önce istediği başkanlık sistemi neydi?
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal da başkanlık sistemini istiyordu. Turgut Özal'ın Başdanışmanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir rahmetli Cumhurbaşkanının başkanlık sistemini istediğini daha önce açıklarken Özal düşüncesini 24 yıl önce televizyonda canlı yayında belirtmişti...
FRANSA GİBİ DEĞİL, AMERİKA'YA YAKIN SİSTEM
Turgut Özal başkanlık sistemini 32. günde rahmetli Mehmet Ali Birand'a açıklmıştı. Özal, canlı yayında Amerika'daki başkanlık sistemini neden istediğini belirtmişti.
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