Adalet Bakanı Bozdağ: Türk Anayasası'ndan fesih kavramı yoktur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki "Güçlü Türkiye Yolunda Memur Buluşması" programında konuştu.

Bozdağ, fesih ile seçimleri yenilemenin ayrı şey olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Feshettiğiniz zaman Meclis kapanır doğru, vekillerin vekilliği sona erer doğru. Seçimleri yenilediğinizde ise Meclis kapanmaz, vekillerin vekilliği sona ermez. Türk Anayasası'nda fesih kavramı yoktur, seçimleri yenileme ibareleri vardır. Meclis kapanmaz, vekiller sona ermez, yenileri seçilinceye kadar öncekilerin görevi devam eder. Bunun sebebi, devlette devamlılık ilkesi esastır. Devlet hükümetsiz kalmasın diye hükümetin görevi sona erince yenisi kuruluncaya kadar devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda yenisi seçilinceye kadar devam eder. Meclis seçime gittiği zaman yenisi seçilinceye kadar Meclisin görevi devam eder. Amaç, Türkiye yasamasız, yürütmesiz, cumhurbaşkansız ve organsız, kurumsuz kalmasın ve devlette devamlılık ilkesi yaşasın diye anayasaya konmuş. Darbeciler fesih kavramını kullanır. 12 Eylül darbesini yapanlara bakın, bildiriye... Meclis feshedilmiştir. Bütün darbe bildirilerine bakın, 'hükümet feshedilmiştir' yazar ama Anayasa'da böyle bir şey yok."

Bakan Bozdağ, buradaki programın ardından Şefaatli Belediyesi'ni ziyaret ederek, Yerköy ilçesine geçti. Bozdağ, burada da Belediye Düğün Salonu’nda "Güçlü Türkiye Yolunda Yerköy" toplantısına katıldı.