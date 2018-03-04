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Türk bayrağını Raco'ya mehter marşı eşliğinde diktiler

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısındaki ele geçirdiği Raco'ya mehter marşı eşliğinde Türk bayrağı asıldı.

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Afrin’e açılan kapılardan ilki olan Raco belde merkezini teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel birlik, yüksek bir binaya mehter marşı eşliğinde Türk bayrağı astı. Bayrağı öpen asker, "Şanlı bayrağımızı Raco’da olduğu gibi Afrin’de de göndere çekeceğiz" dedi.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı belgelerine göre, Osmanlı birlikleri 24 Kasım 1918'de Raco'daydı ancak 3 Aralık 1918'de Raco Kaymakamı ve Ordu Kumandanı şehirden ayrıldı. Tüm birliklerin ve memurların çekilmesi sonucu İngiliz Ordusu 1919 başlarında Raco dahil Afrin bölgesinin tamamını işgal etti.

 

 
 

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