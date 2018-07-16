Türk milletinin zaferi Meclis'in gurur günü

Türkiye'ye işgale kalkışan TSK’ya sızmış FETÖ teröristlerinin bombaladığı Meclis Şeref Holü’nde, ‘15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi’ fotoğraf sergisini binlerce vatandaş ziyaret etti. Meclis’in şeref kapısı önünde, 15 Temmuz’da hain darbecilerin kullandığı tanklarla ezilen, helikopter ve uçaklarda açılan ateşle hurdaya dönüp parçalanan araçlar sergilendi. Serginin açılışını yapan o dönem Başbakanı TBMM Başkanı Binali Yıldırım,”Bugün, hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği, TBMM’nin gurur günüdür” dedi. Yıldırım, “Al yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. O gece, halkın, hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. O gece, hep bir olduk, beraber olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk” diye konuştu.

‘BAŞKOMUTANI ERDOĞAN’DIR’

Yıldırım, ‘vatan, bayrak ve bağımsızlığın’ Türk milletinin vazgeçmeyeceği en büyük değerleri olduğuna dikkat çekerek, “Bunlar olmadıktan sonra dünya bizim olsun neye yarar? İşte 15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ’cü alçaklara teslim etmedik. O gece TBMM, bir kez daha gazi oldu. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin başkomutanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” vurgusunu yaptı. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde Gazi Meclis’te vatandaşlarla bir araya gelineceğini kaydeden Yıldırım, sergide 162 anlamlı fotoğraf olduğunu, ayrıca o gece tanklarla, zırhlı araçlarla, üzerinden geçilen ve bir çok şehidin canına mal olan araçların da yer aldığını hatırlattı.