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Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde

Kardak krizinin 22'inci yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının devriye faaliyetleri gün boyu devam etti.

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Kardak krizinin 22'inci yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor.

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Yunan gemilerini Kardak'a yaklaştırmayan, sabah saatlerinden itibaren Çataladası, Çavuşadası ve Kardak önlerinde devriye ve karakol faaliyeti yürüten Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, uluslararası sulardan Türk karasularına döndü.

Bu arada, helikopterlerin eşlik ettiği Türk Sahil Güvenlik botları, kayalıkların etrafında manevra yaptı.

TCSG Umut Gemisi'nin kayalıklara doğru püskürttüğü, çoğunlukla yangınlara müdahalede kullanılan, "su topu" da denilen yüksek tazyikli su, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot, bölgedeki devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

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