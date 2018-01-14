Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, onursal başkanlığını yaptığı Yerli Düşünce Derneği’nde yüksek lisans öğrencilerini ağırladığı toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklamasının ardından kamuoyunda “Milli Mutabakat” olarak anılmaya başlayan seçim ittifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli mutabakatı “Türk-İslam medeniyetinin yeniden ihyası” olarak niteleyen Topçu, şunları söyledi:

TÜRKİYE KAZANDI

“Bu birliktelik yerli ve milli ittifakın bin yıllık terkibin siyasette ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu adım ecdadın ruhuna hürmet ve evladın geleceği için atılmıştır. Bu kutlu birlikteliğin mimarları şanlı tarihimizde altın bir sayfa açmışlardır. Her türlü tahrik ve tacizlere aldırmadan, vatan ve millet sevdasını kerteriz alarak bu yolu açan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli’ye bu millet şükran borçludur. Bir kez daha şer güçlerin ve işbirlikçilerin oyunları bozulmuş, hesapları boşa çıkmıştır. Fitne değil rahmet kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Medeniyet coğrafyamız kazanmıştır. Milliyetçi muhafazakar tabanda bayram coşkusu olmuştur. Biz vatandaş olarak memnunuz. Derebeylik ve sömürge medeniyetinin temsilcileri rahatsızdır.”