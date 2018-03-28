Türkiye afrin’de emperyalizmi yendi
‘Milli İradenin Sesi’ Star, ‘Şehir Buluşmaları’nda kadim şehirlerimizden Şanlıurfa’daydı. ‘Zeytin Dalı Harekatı’ temasıyla gerçekleşen bu ayki buluşmada, Afrin zaferinin yeni bir dirilişe vesile olduğu, Türkiye’nin emperyalist kuşatmayı yardığı belirtildi.
Milli İradenin Sesi Star Gazetesi yazarlarının ‘Şehir Buluşmaları’nda bu ayki durağı Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ydı. ‘Zeytin Dalı Harekatı ve Bölgeye Etkisi’ başlıklı buluşmaya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yazarlar Ahmet Kekeç, Sibel Eraslan, Resul Tosun ve Ersoy Dede katıldı. Ersoy Dede’nin moderatörlüğündeki söyleşiye Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa MÜSİAD Başkanı Mahmut Barut, “Sınırlarımızda yuvalanan teröristleri bozguna uğratan Mehmetçiğimizi kutluyorum” dedi. Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dış güçler tarafından desteklenen terör örgütlerinin içerideki işbirlikçileriyle yapılan Gezi, 17-25 Aralık, hendek terörü ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli birlik sayesinde amacına ulaşamadığını söyledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de ısrarla ve inatla, ayrıştırılmaya, bölünmeye çalışılan Türkiye’nin kirli oyunlara gelmediğinin altını çizdi.
Programa Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak (ortada), yazarlar (soldan sağa) Ersoy Dede, Sibel Eraslan, Resul Tosun ve Ahmet Kekeç katıldı.
AFRİN DİRİLİŞİN SİMGESİ OLDU
Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, Zeytin Dalı Harekatı’nın cihat ve şehitlik kelimelerini yeniden kalplere kazıdığını belirterek, “Ordumuzun Peygamber Ocağı olduğunu Afrin’de bir kez daha gördük. Binlerce gencimiz Afrin’e gitmek için askerlik şubelerine koştu. Hatta kız öğrencilerimizden beni ‘Afrin’e nasıl gideriz’ diye arayanlar oldu. Afrin, yeniden dirilişin simgesidir” diye konuştu. Gazeteci Yazar Resul Tosun da, Afrin’de Türk Ordusunun, PYD/PKK ile değil dünyadaki emperyalist güçlerle savaştığını söyledi.
2019 DEMOKRASİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’ya silah yardımı yaptığını ve maaş ödediğini hatırlattı. Kekeç, Zeytin Dalı Harekatı’nda hükümeti eleştiren CHP’nin FETÖ’nün sürdüğü bir tarla olduğunu söyledi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da, Türkiye’ye yerleştirilen ve uzaktan kumanda ile yönetilmesini sağlayan çiplerin sökülüp atıldığını, 2019’un demokrasi mücadelesinin finali olacağını dile getirdi.
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