Türkiye afrin’de emperyalizmi yendi

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi yazarlarının ‘Şehir Buluşmaları’nda bu ayki durağı Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ydı. ‘Zeytin Dalı Harekatı ve Bölgeye Etkisi’ başlıklı buluşmaya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yazarlar Ahmet Kekeç, Sibel Eraslan, Resul Tosun ve Ersoy Dede katıldı. Ersoy Dede’nin moderatörlüğündeki söyleşiye Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa MÜSİAD Başkanı Mahmut Barut, “Sınırlarımızda yuvalanan teröristleri bozguna uğratan Mehmetçiğimizi kutluyorum” dedi. Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dış güçler tarafından desteklenen terör örgütlerinin içerideki işbirlikçileriyle yapılan Gezi, 17-25 Aralık, hendek terörü ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli birlik sayesinde amacına ulaşamadığını söyledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de ısrarla ve inatla, ayrıştırılmaya, bölünmeye çalışılan Türkiye’nin kirli oyunlara gelmediğinin altını çizdi.

Programa Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak (ortada), yazarlar (soldan sağa) Ersoy Dede, Sibel Eraslan, Resul Tosun ve Ahmet Kekeç katıldı.

Star yazarları her köşesi tarih kokan, peygamberler diyarı Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarını gezdi, ilgililerden bilgi aldı. Star yazarları daha sonra ise valiliği ziyaret etti.