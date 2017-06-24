Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyük lokma yutamazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti…

-TERÖRLE MÜCADELE: Özellikle terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerinin başarıları herkesi gururlandırdı. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

- ZAFERE KADAR DURMAK YOK: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürütülen mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar durup, dinlenmeyeceğiz. Milletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konuda ortaya koydukları kararlı irade, bizim en büyük güven ve heyecan kaynağımızdır. Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle el ele vermiş milletimizin eseridir.

-ÇARKLAR HIZLA DÖNÜYOR: Ekonomide, kriz tellallarının çıkardıkları tüm gürültüye ve aleyhteki çabalara rağmen çarklar giderek daha hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5’lik büyüme oranı, ihracatta ilk 5 ayda yaşanan yüzde 8,9’luk artış, işsizlikte görülen 1 puanlık düşüş ve diğer gelişmeler, hepimize ümit ve moral verdi. Önümüzdeki dönemde, üretimde ve istihdamda çok daha güzel haberleri, inşallah hep birlikte alacağımızı gösteriyor. Türkiye, 2023 hedefleri istikametinde, her gün adım adım ilerliyor.

-HER KRİZ YENİ FIRSAT: Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgahlar birer birer çökerken her krizin ardından yeni fırsatlar çıktığına şahit olduk. 15 Temmuz’da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye, aradan bir yıl geçmeden her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olmasının, bunun en somut ifadesidir.

- BÜYÜK LOKMAYIZ: Suriye ve Irak’ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız.

- KİRALIK MAŞALAR: Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

- TEBRİK EDERİM: Aziz milletimin ve İslam dünyasının bayramını tebrik ederim. Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum.