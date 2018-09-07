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Başkan Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

Erdoğan, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ikametgahındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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