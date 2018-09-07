Başkan Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
Erdoğan, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Hamaney ile bir araya geldi.
Hamaney'in ikametgahındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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